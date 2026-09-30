CEO OpenAI Altman ra mắt tác nhân AI "luôn sẵn sàng” sau khi công ty gác lại một mô hình

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman ngày 29/9 giới thiệu một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) "có năng lực đáng kinh ngạc và luôn sẵn sàng”, một ngày sau khi công ty tạm dừng triển khai một mô hình tiên tiến hơn do những lo ngại về an toàn.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman phát biểu tại hội nghị OpenAI DevDay 2026 ở San Francisco, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của OpenAI, ông Altman công bố hàng loạt sản phẩm và bản cập nhật, trong đó có các tác nhân AI mới mang tên Dots. Được thiết kế để chủ động hoàn thành các nhiệm vụ liên tục thay mặt người dùng, các tác nhân này cạnh tranh với tác nhân AI cá nhân Muse của Meta, sản phẩm đã trở nên phổ biến sau hội nghị của Meta hồi tuần trước. Ông Altman mô tả Dots giống như một trợ lý AI luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng, lấy cảm hứng từ những phiên bản trợ lý AI thường xuất hiện trong các bộ phim.

Bên cạnh Dots, OpenAI cũng công bố GPT-6.1 Sol, phiên bản nâng cấp của GPT-6 Sol, cùng gói tốc độ cao cấp "Ultrafast” và một số sản phẩm, tính năng mới.

Ngày 28/9, OpenAI cho biết công ty tạm hoãn phát hành một mô hình AI khác sau khi các nhà nghiên cứu đưa ra những lo ngại về an toàn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong ngành về việc làm chậm tốc độ phát triển công nghệ để các biện pháp an toàn có thời gian bắt kịp.

Ông Altman tránh đề cập đến những lo ngại xung quanh mô hình bị tạm dừng trong bài phát biểu, nhưng trong phiên hỏi đáp cho biết OpenAI đang tăng cường đầu tư vào an toàn, bảo mật và giám sát các tác nhân AI. Ông cho rằng sự bùng nổ của AI nên được xem giống một thời kỳ Phục hưng hơn là một cuộc cách mạng công nghiệp. Theo ông, AI nên giúp con người có thêm quyền chủ động trong cuộc sống, đồng thời cung cấp thêm công cụ để sáng tạo, học hỏi, khám phá và mở rộng tri thức.

Những thông báo của OpenAI được đưa ra ngay trước khi lãnh đạo 6 công ty AI hàng đầu, trong đó có OpenAI, ký một thỏa thuận tự nguyện với Tổng thống Donald Trump ngày 29/9 nhằm "tự kiểm soát” hoạt động phát triển AI. Theo thỏa thuận, các công ty cam kết triển khai “các cơ chế kiểm soát nội bộ mạnh mẽ”, hợp tác với đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài để đánh giá hiệu quả của các cơ chế này, đồng thời thành lập một ủy ban trong hội đồng quản trị của mỗi công ty để đánh giá các báo cáo từ kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài.

Trong khi nhiều người tại Thung lũng Silicon kêu gọi chính phủ tham gia xây dựng các biện pháp kiểm soát AI, ông Trump phản đối việc tăng cường giám sát của chính phủ đối với công nghệ này.

Ông Altman không tham dự sự kiện tại Nhà Trắng. Chủ tịch kiêm đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman có mặt cùng ông Dario Amodei của Anthropic, tỷ phú Jeff Bezos của Amazon, ông Jensen Huang của Nvidia, tỷ phú Elon Musk của Tesla và SpaceX, cùng Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella.