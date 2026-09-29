Hội thảo khoa học về giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao

Chiều 29/9, tại Trụ sở Liên cơ quan số 3 (phường Hạ Long), Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thành phố Quảng Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố QuảngNinh, chủ trì và điều hành hội thảo.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, nhấn mạnh: Đổi mới công nghệ là giải pháp then chốt để nâng cao giá trị sản phẩm công nghệ cao (CNC) và đẩy mạnh ứng dụng CNC trong ngành chế biến, chế tạo tại địa phương.

Giám đốc Sở KH&CN cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ, như năng lực tự nghiên cứu, cải tiến công nghệ của doanh nghiệp còn yếu, cũng như mối liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa với khu vực FDI còn nhiều hạn chế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 4 tham luận chuyên sâu, bao gồm: Thực trạng đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao ngành chế biến, chế tạo thành phố Quảng Ninh từ kết quả khảo sát; Cơ chế, chính sách mới trong đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao tại doanh nghiệp và đề xuất cho Quảng Ninh; Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh; Giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp CNC, ứng dụng CNC trong các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo thành phố Quảng Ninh.

Tại phiên thảo luận do Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Mạnh Cường điều hành đã nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ đại diện các cơ quan quản lý, các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất.

Các đại biểu tập trung làm rõ những vướng mắc trong khâu tiếp cận nguồn vốn, nâng cấp thiết bị, đào tạo nhân lực kỹ thuật cao và kiến nghị cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.