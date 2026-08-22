Ra mắt mô hình “Zalo kết nối bình yên Việt Hưng”

Sáng 22/8, phường Việt Hưng tổ chức ra mắt mô hình “Zalo kết nối bình yên”, nhằm tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa lực lượng chức năng và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường chủ động thiết lập và duy trì các nhóm Zalo bảo đảm an ninh, trật tự với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân trên địa bàn.

Đại diện Cảnh sát khu vực Công an phường, các khu phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã ký cam kết triển khai mô hình.

Thông qua các nhóm Zalo, những thông tin chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, lừa đảo trên không gian mạng... sẽ được cập nhật nhanh chóng đến người dân.

Đây cũng là kênh để nhân dân phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đối tượng nghi vấn và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, xác minh, xử lý, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp từ cơ sở.

Tại lễ ra mắt, đại diện Cảnh sát khu vực Công an phường, các khu phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã ký cam kết triển khai mô hình, thể hiện quyết tâm đưa “Zalo kết nối bình yên Việt Hưng” đi vào hoạt động thiết thực, hiệu quả.