Ấm áp “Vui hội trăng rằm” với trẻ em đảo Thanh Lân

Tối 18/9, tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô), Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với Nhóm Từ thiện Quảng Ninh Thân Yêu, lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo, các trường học và Đoàn Thanh niên đặc khu Cô Tô tổ chức chương trình “Trăng thu cho em trên biển đảo Thanh Lân”.

Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân (đặc khu Cô Tô) hào hứng xem biểu diễn múa lân, sư, rồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em có phương tiện đến trường; trao 10 suất học bổng, trị giá 500.000 đồng/suất, cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Cùng với đó, 250 học sinh Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân được tham gia các hoạt động giao lưu, vui Trung thu và nhận quà. Học sinh Trường Mầm non Thanh Lân cũng được trao tặng nhiều phần quà nhân dịp Tết Trung thu. Tổng giá trị học bổng, xe đạp và quà tặng tại chương trình là 65 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và Nhóm Từ thiện Quảng Ninh Thân Yêu phối hợp tổ chức chương trình Trung thu tại đảo Thanh Lân. Hoạt động góp phần mang đến cho trẻ em trên đảo Thanh Lân một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên các em vượt khó, nỗ lực học tập và rèn luyện trong năm học 2026–2027.