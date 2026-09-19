Khi Mặt trận "vào cuộc"

Sau khi hoàn thành công tác sáp nhập khu phố, các Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã nhanh chóng tiếp quản và nắm bắt sát sao địa bàn mới. Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với chi bộ, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể, lực lượng Mặt trận đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sau sáp nhập, khu phố 7 trở thành địa bàn đông dân nhất phường Cẩm Phả với hơn 1.200 hộ dân và 4.000 nhân khẩu. Nơi đây cũng là “điểm nóng” tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự do địa hình đan xen giữa khu dân cư, đường giao thông, đồi núi, khe suối và khai trường sản xuất của Công ty Than Thống Nhất - TKV. Đặc biệt, sự biến động nhân khẩu từ lực lượng lao động lưu trú tại các nhà trọ cũng đang gia tăng áp lực lớn cho công tác quản lý địa bàn.

MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phả tổ chức hội nghị hướng dẫn bầu Ban Thanh tra nhân dân và tập huấn nghiệp vụ Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2026-2031.

Để đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phối hợp cùng Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải và tổ liên gia hỗ trợ gia đình khó khăn. Các lực lượng này đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời nhắc nhở các hộ kinh doanh nhà trọ chấp hành nghiêm quy định về đăng ký lưu trú.

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, khu phố đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua nguồn kinh phí xã hội hóa và ngày công của nhân dân, khu phố đã chỉnh trang, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, hoa và lắp đế cờ đồng bộ trên 2km đường (gồm các tuyến Hoàng Văn Thụ, Lý Bôn, Đoàn Kết và đoạn giáp ranh tổ 4 - tổ 9 vào Công ty Than Thống Nhất).

Một trong những kết quả nổi bật của khu phố là đã duy trì hiệu quả việc chăm sóc, hỗ trợ 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, trường hợp bà Lê Thị Do (tức Bến) ở tổ 8 là hộ neo đơn, già yếu và không có nguồn thu nhập. Bên cạnh nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, mắm, khu phố còn vận động hỗ trợ nhiều vật dụng sinh hoạt như chăn màn, quạt điện, nồi nấu… giúp bà ổn định cuộc sống.

Theo bà Cao Thị Hữu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 7 (phường Cẩm Phả), sau sáp nhập, địa phương đã xác định nhiều phần việc trọng tâm cần triển khai. Tới đây, khu phố sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa nhằm tạo điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; tiếp tục vận động nhân dân tổng vệ sinh các tuyến đường. Đồng thời, Mặt trận khu phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường quản lý, giám sát các nhà trọ nhằm giữ vững an ninh trật tự, hướng tới xây dựng khu phố "sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, nghĩa tình".

Các chi hội đoàn thể và nhân dân khu phố Phong Hải (phường Liên Hòa) tham gia trồng mới tuyến đường hoa tại khu Sông Ván.

Tại khu phố Phong Hải (phường Liên Hòa), ngay sau khi sáp nhập khu phố, Ban Công tác Mặt trận đã chủ động kiện toàn nhân sự các chi hội đoàn thể. Việc lựa chọn cán bộ được dựa trên năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Song song với đó, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Bùi Huy Viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Phong Hải, cho biết: Qua rà soát, Ban đã phối hợp với MTTQ phường hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3 hộ khó khăn với mức 80 triệu đồng/nhà xây mới và 40 triệu đồng/nhà sửa chữa. Đến nay, chương trình đã hoàn thành bàn giao 2 căn nhà cho người dân.

Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận khu phố còn tích cực vận động nhân dân tham gia cải tạo cảnh quan; hiến đất, di dời bờ rào để nâng cấp, mở rộng đường ngõ; hỗ trợ hộ gia đình khó khăn làm mới sân sinh hoạt. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Hiện nay, Quảng Ninh có 624 thôn, bản, khu phố. Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các Ban Công tác Mặt trận đã khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin sâu sắc của người dân vào các chủ trương mới, tạo động lực thúc đẩy sự đồng thuận và phát triển toàn diện tại địa phương.