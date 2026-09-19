Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục. Tại Quảng Ninh, các nhà trường đang triển khai những cách làm linh hoạt, thiết thực, tạo môi trường để học sinh học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh hiệu quả.

Trường TH-THCS&THPT thực hành Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp THCS.

Năm học 2026-2027, Trường TH-THCS&THPT thực hành Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long, có 30 lớp với 1.254 học sinh ở cả ba cấp học. Nhà trường xác định xây dựng thương hiệu dạy và học ngoại ngữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trước hết tập trung vào tiếng Anh và tiếng Trung.

Bên cạnh chương trình chính khóa, nhà trường chú trọng các chương trình buổi 2, hoạt động câu lạc bộ và những chương trình hỗ trợ học sinh có nhu cầu học nâng cao. Học sinh nhà trường còn được tham gia Trại hè quốc tế tại Trung Quốc; tham quan, tìm hiểu văn hóa và hoạt động đối ngoại tại Đại sứ quán Hàn Quốc.

Thông qua những hoạt động này, học sinh có cơ hội sử dụng ngoại ngữ trong các tình huống giao tiếp thực tế, tìm hiểu văn hóa các quốc gia, rèn luyện sự tự tin, khả năng thích ứng và kỹ năng hội nhập.

Cô giáo Lê Thị Thanh Thơ, Hiệu trưởng Trường TH-THCS&THPT thực hành Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long, chia sẻ: Nhà trường tăng cường các hoạt động nghe - nói, giao tiếp, tranh biện, thuyết trình, sinh hoạt câu lạc bộ, trải nghiệm và giao lưu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hình thành và nâng cao năng lực tự học ngoại ngữ cho học sinh; từng bước xây dựng môi trường để học sinh có cơ hội sử dụng ngoại ngữ thường xuyên cả trong và ngoài lớp học.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) cũng là một điểm sáng trong dạy và học ngoại ngữ. Trường triển khai Thực hành Toán bằng tiếng Anh một tiết/lớp/tuần tại cơ sở 1 từ tháng 11/2025, sau đó mở rộng sang cơ sở 2 trong học kỳ II.

Đánh giá cuối năm vừa qua, môn tiếng Anh có 1.076/1.394 học sinh hoàn thành tốt. 100% học sinh lớp 5 đạt yêu cầu đầu ra. Học sinh nhà trường đạt 5 giải Let’s Shine và 23 giải IOE cấp quốc gia.

Giờ học Toán bằng tiếng Anh tại lớp 5A2, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai).

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết: Năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hành Toán bằng tiếng Anh; triển khai Khoa học bằng tiếng Anh ở lớp 4, lớp 5; kiện toàn nhóm giáo viên nòng cốt; xây dựng học liệu và hoàn thiện môi trường sử dụng tiếng Anh tại 2 cơ sở. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường đánh giá bài dạy, năng lực thực hiện, mức độ tiếp cận và tiến bộ của học sinh để điều chỉnh.

Thi khảo sát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên phổ thông, tháng 6/2026.

Được biết, tháng 6/2026, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các đề án ngoại ngữ “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” và “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các đề án, Sở đã nhanh chóng tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên phổ thông ngay trong tháng 6/2026. Kết quả khảo sát đã được sử dụng làm căn cứ đánh giá thực trạng năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên phổ thông. Đồng thời, xác định nhu cầu bồi dưỡng, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phát triển đội ngũ giáo viên có khả năng tham gia giảng dạy các môn học hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh trong thời gian tới.

Cùng với sự quan tâm về đội ngũ, toàn ngành còn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh xây dựng môi trường, hệ sinh thái ngoại ngữ trong trường học. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương pháp cho trẻ làm quen với tiếng Anh, phương pháp dạy học ngoại ngữ, dạy học bằng ngoại ngữ; tăng cường dạy học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ.

Ngành cũng chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức dạy học bao gồm cả ở trong và ngoài lớp học; tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ tối đa cho người học; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, phát triển văn hóa đọc sách bằng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa tiếng Anh, các cuộc thi hùng biện tiếng Anh để thúc đẩy môi trường học và sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục…

Triển khai đồng bộ, hiệu quả đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” và đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ” giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học.

Từ đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng khả năng cạnh tranh của lao động Quảng Ninh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.