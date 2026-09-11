Rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng những tháng cuối năm 2026

Sáng 11/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp rà soát tăng trưởng kinh tế 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 và cho ý kiến cơ chế làm việc của UBND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, kết quả tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng năm 2026, một số khu vực, ngành, lĩnh vực đã duy trì được đà tăng trưởng, trong đó hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng khi lượng khách và doanh thu du lịch đạt kết quả tích cực. Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì, tạo đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung. Tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, nhiều dự án đầu tư, công trình trọng điểm tiếp tục được triển khai, từng bước tạo thêm năng lực sản xuất và dư địa tăng trưởng cho những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, rà soát lại từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng; đồng thời thống nhất yêu cầu tiếp tục cập nhật, bổ sung số liệu nhằm phản ánh đầy đủ hơn năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, đánh giá sát từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dự án; chủ động cập nhật, bổ sung số liệu, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác năng lực và kết quả thực tế của thành phố.

Đồng thời, tập trung nhận diện rõ những khó khăn, điểm nghẽn đang tác động đến tăng trưởng để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là trong công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và thu ngân sách. Cùng với đó, các đơn vị phải chủ động khai thác những dư địa tăng trưởng còn lại, phát huy hiệu quả các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đối với cơ chế làm việc của UBND thành phố, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể UBND thành phố và từng thành viên; hạn chế việc lạm dụng lấy phiếu ý kiến thay cho họp, bảo đảm các nội dung quan trọng được thảo luận thực chất, phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Đồng thời, phải phân định rõ trách nhiệm giữa Đảng ủy UBND thành phố và UBND thành phố, tăng cường kiểm soát hồ sơ, phiếu lấy ý kiến, bảo đảm tính minh bạch, toàn vẹn và giá trị pháp lý của hồ sơ; qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND thành phố.