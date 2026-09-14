Tháo gỡ khó khăn triển khai các dự án cụm công nghiệp

Sáng 14/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn đối với việc triển khai thực hiện các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bên cạnh 7 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, hiện toàn thành phố còn có 15 cụm công nghiệp đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án cụm công nghiệp vẫn chưa đảm bảo với tiến độ chủ đầu tư đã cam kết cũng như kịch bản mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong năm 2026.

Nguyên nhân chính được xác định ảnh hưởng tới tiến độ thi công các dự án là mặt bằng thi công chưa được bàn giao đồng bộ. Đặc biệt là đối với 8 cụm công nghiệp khởi công mới trong tháng 8 mới có 1 dự án đã bàn giao toàn bộ mặt bằng; đồng thời, hạ tầng giao thông kết nối vận tải vật liệu san lấp mặt bằng hiện cũng chưa đảm bảo. Còn đối với các dự án đang trong quá trình thu hút đầu tư thứ cấp, nguyên nhân do quỹ đất có đầy đủ hạ tầng hạn chế, phân bổ chưa đồng đều, quy mô lô đất chưa phù hợp với cơ sở sản xuất nhỏ…

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh nhấn mạnh: Việc triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026. Do vậy, các sở ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục tháo gỡ khó khăn các dự án. Đặc biệt đối với công tác GPMB, UBND thành phố sẽ kiểm đếm hàng tháng tiến về độ GPMB, tổ chức thi công các dự án cụm công nghiệp. Sở Công Thương tổng hợp báo cáo phải đề cập rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đôn đốc.

Các sở, ngành, địa phương rà soát quy hoạch điện, nước, hạ tầng giao thông bên ngoài khu, cụm công nghiệp để thực hiện đồng bộ với việc đầu tư hạ tầng của các khu, cụm công nghiệp.