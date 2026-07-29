Sở Công Thương: Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Sở Công Thương đang đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm tạo nền tảng để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Điểm chỉ số DDCI của Sở Công Thương qua các năm.

Kết quả đánh giá các chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cho thấy Sở Công Thương tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm khá của khối sở, ngành. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 89,21 điểm, xếp thứ 5/14 đơn vị. Trong PAR Index, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 98% số điểm tối đa, cải cách TTHC đạt 96%, cải cách tổ chức bộ máy đạt 91,6% (tăng 1,92 điểm so với năm 2024), cải cách tài chính công đạt 92%.

Đối với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS), Sở Công Thương đạt 96,08 điểm, xếp thứ 5/14 đơn vị. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 100%, không có trường hợp công chức gợi ý chi phí ngoài quy định, tỷ lệ phản ánh gây phiền hà chỉ ở mức 2,08%, thái độ phục vụ, tinh thần hướng dẫn của đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như việc cung cấp thông tin chính sách ngày càng đầy đủ, kịp thời và được người dân đánh giá cao...

Những con số này phản ánh nỗ lực không ngừng của ngành Công Thương trong đổi mới phương thức quản lý, sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc.

Kết quả 8 tiêu chí thành phần trong chỉ số DDCI của Sở Công Thương qua các năm.

Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) năm 2025 của Sở Công Thương mới chỉ đứng thứ 10/14 đơn vị, mặc dù tăng 1,45 điểm so với năm 2024. Bởi vậy, sở cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thời gian qua, như: Ban hành một số kế hoạch chưa đúng thời gian, chưa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình chưa đạt yêu cầu, một số thủ tục công trực tuyến chưa đạt tỷ lệ tối đa, hay việc cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử chưa đầy đủ... Trong khi đó, một số chỉ số điều tra xã hội học và khảo sát mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị vẫn còn dư địa để cải thiện.

Đặc biệt, trong DDCI, tiêu chí "Hỗ trợ doanh nghiệp" giảm 0,43 điểm. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn mong muốn ngành Công Thương tăng cường hơn nữa các hoạt động đối thoại, phổ biến chính sách, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ xúc tiến thương mại và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

So sánh điểm đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức đối với Sở Công Thương.

Nhìn nhận rõ điều này, Sở Công Thương đã xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể. Ngay từ đầu năm, nhiều nội dung đã được triển khai như: Hoàn thiện việc cập nhật thông tin trên cổng điện tử; ban hành quyết định phân công cán bộ chuyên trách chuyển đổi số; được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ; nâng tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình lên tiệm cận 100%; tiếp tục rà soát, mở rộng dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, tài liệu và chuẩn hóa quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015…

Bà Nguyễn Hoài Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS hay DDCI là hoạt động quan trọng, giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm TTHC, tăng tính công khai, minh bạch, phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp; nâng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến lên tối thiểu 98%; tăng cường phân cấp, phân quyền; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, tổ chức các hội nghị đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, mở rộng thị trường và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của ngành.