Tăng cường kiểm soát thị trường cuối năm

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố đang tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng ngay từ sớm.

Đội QLTT số 3 kiểm tra hoạt động kinh doanh mặt hàng đồ điện tử trên địa bàn.

Đội QLTT số 3 được giao quản lý địa bàn rộng, gồm các phường: Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông, xã Hải Hòa cùng các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô với hơn 7.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Đây là khu vực có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, ăn uống, dịch vụ.

Trước đặc thù địa bàn rộng và đa dạng loại hình kinh doanh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực để nắm chắc tình hình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra 141 vụ, phát hiện, xử lý 135 vụ/135 đối tượng/145 hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt trên 2,8 tỷ đồng.

Tương tự, Đội QLTT số 5 phụ trách 11 phường, xã gồm: Cao Xanh, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Tu, Hà Lầm, Hồng Gai, Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng La, Thống Nhất. Đây hầu hết là các địa bàn trung tâm du lịch và kinh tế, chính trị của tỉnh, nên các hoạt động giao thương luôn sôi động. Để kiểm soát chặt thị trường, Đội QLTT số 5 đã tăng cường công tác quản lý địa bàn. Xác định rõ tuyến, khu vực và mặt hàng trọng điểm, tập trung kiểm soát chặt tại các chợ, trung tâm thương mại, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, cũng như các kênh kinh doanh trực tuyến.

Từ đầu năm đến nay, Đội đã kiểm tra 211 vụ, phát hiện và xử lý 208 vụ/230 hành vi/208 đối tượng, phạt tiền trên 7,1 tỷ đồng. Điển hình, ngày 23/10/2026, Đội QLTT số 5 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô tải gắn BKS: 29K-236.31. Qua khám xét, phát hiện trong khoang chứa hàng của xe có chứa hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 150kg lê tươi, 176kg dưa vàng tươi, 200kg nho tươi, 45 kg hồng táo tươi, 40kg mận tươi, 80kg táo tươi. Tổng trị giá hàng là 19 triệu đồng. Đội đã tiến hành lập biên bản theo quy định và phạt tiền 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Đội trưởng Đội QLTT số 5 Đinh Tuyết Nhung cho biết: Thời điểm cuối năm, thị trường hàng hóa luôn có sự nhạy cảm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ vi phạm cũng lớn hơn. Đội QLTT số 5 sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm, nhưng không gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Theo báo cáo của Chi cục QLTT thành phố, hiện tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặc dù được các ngành, lực lượng chức năng kiểm soát chặt, nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, với các vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Đội QLTT số 5 kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Hạ Long I.



Từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT thành phố đã kiểm tra 917 vụ, phát hiện xử lý 868 vụ/867 đối tượng/979 hành vi vi phạm, với tổng số tiền là 37,3 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ. Trong đó, vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ 303 trường hợp, bằng 138% so với cùng kỳ, phạt tiền trên 4,1 tỷ đồng; kinh doanh hàng hoá nhập lậu 68 trường hợp, phạt tiền trên 926,1 triệu đồng, trị giá hàng tiêu huỷ trên 1,9 tỷ đồng; vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 72 trường hợp, phạt tiền 1,2 tỷ đồng…

Ông Trần Sơn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục QLTT thành phố, cho biết: Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, các sự kiện, hội chợ trên địa bàn. Duy trì hoạt động các điểm, chốt kiểm soát liên ngành trên tuyến biên giới. Đồng thời, triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Qua đó, góp phần kiểm soát tình hình thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững ổn định thị trường trên địa bàn thành phố.