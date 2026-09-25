Duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

Ngày 25/9, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự; đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự; đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Tháng 9, Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với vị thế, danh xưng thành phố. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ tạo động lực tăng trưởng với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”… KT-XH của Quảng Ninh trong 9 tháng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo số liệu ước tính, GRDP quý III và lũy kế 9 tháng tiếp tục đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số (số liệu chính thức dự kiến được Cục Thống kê công bố ngày 1/10/2026). Các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng. Trong 9 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò động lực, với 12/12 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2025.

Công tác giải ngân đầu tư công có chuyển biến tích cực, hết quý III, dự kiến thành phố giải ngân 16.342 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu quý III và 84% chỉ tiêu cả năm. Công tác GPMB, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ tiếp tục được tập trung chỉ đạo, 151/198 dự án chậm tiến độ đã được xử lý, không còn vướng mắc.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại phiên họp.

9 tháng, tổng lượt khách du lịch ước đạt 18,8 triệu lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ 2025; khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng 28%; doanh thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ và đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng.

Các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết tốt, hài hòa, thành phố chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số toàn diện được thúc đẩy; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế và các yếu tố gây áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm, nhất là tiến độ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, GPMB, xử lý các dự án chậm triển khai, chuẩn bị đầu tư và giải ngân một số nguồn vốn… Đồng thời đề ra các giải pháp nhằm điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở giai đoạn những tháng còn lại của năm.

Quang cảnh phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, các cấp, ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, qua đó tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026.

Nhấn mạnh quý IV là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt vai trò kiến tạo của chính quyền các cấp. Các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, UBND thành phố, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho tăng trưởng, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Để triển khai, trong quý IV, thành phố sẽ phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm nước rút”, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trọng tâm là hoàn thành 100% công tác GPMB; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics và các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường quản lý, khai thác hợp lý đất, đá thải mỏ làm vật liệu xây dựng, san lấp, gắn với tăng thu từ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, đưa vào khởi công mới các dự án trọng điểm, động lực; thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tránh dồn việc, dồn vốn vào cuối năm.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, cần triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, xúc tiến, quảng bá; tiếp tục hoàn thiện và đưa các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn vào khai thác, nhất là chương trình kích cầu du lịch thu - đông, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu du lịch năm 2026.

Cùng với đó là nhiệm vụ tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; mở rộng liên kết vùng, tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.