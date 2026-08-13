Quảng Ninh gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Sáng 13/8, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3, chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tham luận, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh, Quảng Ninh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; có biên giới trên đất liền và trên biển với Trung Quốc và là một trong những cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh tập trung quán triệt, triển khai Luật Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức 15 hội nghị phổ biến luật đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người lao động. Các quy định của luật từng bước được cụ thể hóa trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng như căn cứ chiến đấu giai đoạn 2, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, trung tâm huấn luyện, diễn tập, doanh trại Hải đội Dân quân thường trực và 13 chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới; đồng thời nâng cấp, cải tạo cảng Bắc Vàn (Cô Tô) theo hướng lưỡng dụng.

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Quốc phòng theo hướng đồng bộ, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cần cụ thể hóa cơ chế kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, nhất là đối với các dự án lớn tại khu vực biên giới, biển, đảo; hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng; quy định phù hợp về xây dựng khu vực phòng thủ, công trình và đất quốc phòng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trương Mạnh Dũng biểu dương kết quả lực lượng vũ trang Quân khu 3 và các địa phương đạt được trong thực hiện 3 luật. Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng; chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trên tuyến biển, đảo và địa bàn trọng điểm.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố tổ chức, biên chế dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện chế độ, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục quốc phòng và an ninh, chú trọng bồi dưỡng kiến thức cho chức sắc, chức việc tôn giáo, người quản lý doanh nghiệp, chủ tàu, thuyền.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.