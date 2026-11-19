Bồi đắp thế hệ thanh niên Quảng Ninh phát triển toàn diện

Công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ luôn được Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu hình thành lớp thanh niên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng cống hiến. Qua đó, không ngừng khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong học tập, lao động, làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tiên phong, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển KT-XH. Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên vừa là lực lượng kế cận, vừa là nguồn nhân lực quan trọng trong xây dựng lực lượng sản xuất mới, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Hội LHTN TP Quảng Ninh tuyên dương những tấm gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026

Nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới, Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và phát triển toàn diện. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh và chuyển đổi số; đồng thời chú trọng giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng cho ĐVTN. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và ý thức cống hiến của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Giai đoạn 2022-2025, toàn Đoàn đã đảm nhận, triển khai trên 8.500 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 70.000 lượt ĐVTN tham gia, với tổng giá trị làm lợi xã hội ước tính trên 60 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đoàn đã huy động các nguồn lực với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, trao tặng hơn 20.000 suất quà tới thiếu nhi, học sinh vượt khó, các đối tượng chính sách; tổ chức 30 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu; triển khai 40 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 33.000 lượt thiếu nhi và người dân trên địa bàn; tổ chức trên 600 lớp “Bình dân học vụ số”....

Thành Đoàn Quảng Ninh và một số đơn vị tài trợ trao tặng công trình “Phòng học STEM cho em” tại Trường THCS Ba Chẽ.



Từ phong trào hành động cách mạng, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã được tôn vinh, trở thành hình mẫu đẹp về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới. Trong 3 năm qua, Ban Chấp hành Thành Đoàn tuyên dương 27 gương mặt trẻ, 282 tài năng trẻ tiêu biểu, 20 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng”… Toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 7.912 đoàn viên ưu tú, trong đó có 5.693 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển thế hệ trẻ. Ngày 8/12/2023, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐND về phát triển thanh niên Quảng Ninh đến năm 2030. Nghị quyết đã xác định 6 nhóm mục tiêu và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thanh niên Quảng Ninh đến năm 2030.

Ngày 1/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1184/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đặt ra những yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ mới phù hợp với bối cảnh phát triển đất nước, nhất là yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, năng lực số, đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với thị trường lao động, việc làm bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Công trình thanh niên “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá du lịch” được triển khai tại Khu bảo tồn văn hoá người Dao Thanh Y (xã Quảng La).

Tại Kỳ họp thứ nhất, ngày 3/11/2026 vừa qua, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I đã thông qua Nghị quyết về “Phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030” nhằm bảo đảm thống nhất với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam sau khi được điều chỉnh, bổ sung; phù hợp với tổ chức bộ máy, không gian và yêu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Nghị quyết đã thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030. Trong đó, xác định các mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên Quảng Ninh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và tinh thần; giàu lòng yêu nước, tự hào truyền thống Vùng mỏ; có ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo; có kiến thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp, năng lực số, năng lực hội nhập và ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố Quảng Ninh; tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tham gia chuyển đổi số và phát triển các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của thành phố, trong đó chú trọng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực có nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường THCS Chu Văn An (phường Cẩm Phả) phối hợp với Công an phường Cẩm Phả tổ chức “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, an ninh mạng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường”.

Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Đình Đàn cho biết: Nghị quyết tạo cơ sở để các cấp, ngành và tổ chức Đoàn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thanh niên, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp lý; mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực số; đồng thời, chú trọng chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy năng lực, sức sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước.