Tăng tốc trong IV, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 18/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh vừa hoàn thành các điều kiện để trở thành thành phố từ ngày 1/9, vừa triển khai quyết liệu, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Ước thực hiện 9 tháng, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt hai con số. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp với việc có thêm 12 dự án trong lĩnh vực này đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư địa đóng góp cho tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng vượt kịch bản, chủ yếu nhờ thu nội địa, trong đó thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch thu cả năm.

9 tháng năm 2026, UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, để thúc đẩy giải ngân. An sinh xã hội được bảo đảm. Nhiều chính sách hỗ trợ như sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, xe bus đưa đón học sinh… được triển khai đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026, từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo có dư địa tăng sản lượng; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng năng lượng, tạo điều kiện để ngành than, điện duy trì sản xuất ổn định, gắn với bảo vệ môi trường; triển khai các giải pháp kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch, duy trì đà tăng trưởng những tháng cuối năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu còn dư địa; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân, phát triển khoa học, công nghệ; đồng thời tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường. Các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.