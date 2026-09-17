btv ĐIỆN TỬ-NH - HUONG - TR4, N17/9 Tăng tốc giải ngân, khơi thông nguồn lực phát triển

Tháng 9/2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân thêm 4.021 tỷ đồng vốn đầu tư công, đưa tổng giải ngân 9 tháng lên 17.140 tỷ đồng. Đây không chỉ là nhiệm vụ then chốt để hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý III, mà còn nhằm thúc đẩy tiến độ các công trình, tạo việc làm, mở rộng không gian phát triển và lan tỏa nguồn lực đầu tư xã hội.

Đến hết tháng 8/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ninh đạt 36.850 tỷ đồng, gồm vốn kéo dài từ năm 2025 và kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 33.054 tỷ đồng, gồm 29.521 tỷ đồng ngân sách cấp thành phố và 3.533 tỷ đồng ngân sách cấp xã. Lũy kế 8 tháng, toàn địa bàn giải ngân 13.119 tỷ đồng; riêng tháng 8 đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 671 tỷ đồng so với tháng 7. Vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 11.719 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn đáng kể mức 36% cùng kỳ.

Cầu Sông Chanh đang được triển khai thi công.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu giải ngân quý III, Quảng Ninh vẫn phải vượt qua áp lực lớn trong tháng cuối quý. Thành phố đặt mục tiêu tháng 9 giải ngân thêm 4.021 tỷ đồng, đưa lũy kế 9 tháng lên 17.140 tỷ đồng, đạt 107% chỉ tiêu quý III và tương đương 88% kế hoạch cả năm 2026.

Áp lực giải ngân hiện tập trung ở một số chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp. Trong 8 chủ đầu tư cấp thành phố, 6 đơn vị đã vượt mức yêu cầu 82%; còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I mới đạt 46%, khu vực II đạt 61%. Tại 54 xã, phường, đặc khu, có 50 địa phương đạt tỷ lệ cao hơn mức giao, trong khi Cô Tô đạt 74%, Vân Đồn 65%, Hồng Gai 76% và Hoành Mô 81%.

Đáng chú ý, hai Ban Quản lý dự án khu vực đang phụ trách nhiều công trình quy mô lớn, với tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 4.496 tỷ đồng và 2.474 tỷ đồng. Do đó, chỉ một vướng mắc về thủ tục, đấu thầu hoặc giải phóng mặt bằng cũng có thể làm đình trệ khối lượng vốn lớn. Thực tế này đòi hỏi thành phố phải tập trung tháo gỡ đúng dự án, đúng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm giải ngân với khối lượng hoàn thành thực tế, thay vì chỉ đôn đốc chung chung.

Nhà thầu thi công thảm asphalt hạ tầng khu tái định cư Đoàn Kết (đặc khu Vân Đồn).

Tín hiệu tích cực là nhiều dự án mới đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đấu thầu và khởi công trong quý III, tạo dư địa giải ngân trong những tháng cuối năm. Đồng thời, chỉ riêng tháng 8 đã có 34 dự án được quyết toán; lũy kế 8 tháng có 508 dự án hoàn thành quyết toán, gồm 71 dự án cấp thành phố và 437 dự án cấp xã. Đây là điều kiện để dòng vốn được “quay vòng” nhanh hơn.

Theo dự kiến của các chủ đầu tư, nếu tiến độ bảo đảm, đến cuối năm toàn thành phố có thể giải ngân 29.475 tỷ đồng. Để đưa con số dự kiến thành kết quả thực, giải pháp trước hết là thanh toán ngay khi có khối lượng. Do vậy, UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, thanh toán; đối với dự án chậm do nguyên nhân chủ quan, phải xem xét trách nhiệm cán bộ, kể cả người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu. Sở Tài chính được giao phối hợp Kho bạc Nhà nước Khu vực III theo dõi tiến độ theo tuần, công khai đơn vị chậm, xác định trách nhiệm người đứng đầu và đề xuất điều chuyển vốn. Đây là bước cần thiết bởi trong đầu tư công, vốn nằm ở dự án không còn khả năng giải ngân cũng là một dạng lãng phí cơ hội. Điều chuyển sớm sang công trình có khả năng hấp thụ vốn tốt sẽ hiệu quả hơn để vốn “chờ” đến cuối năm mới xử lý.

Một điểm nghẽn khác liên quan trực tiếp tới giải ngân là GPMB. Riêng tháng 9 phải hoàn thành trên 880ha ở các dự án trọng điểm. Nếu mặt bằng không bàn giao đúng tiến độ, nhiều gói thầu dù đã có vốn vẫn không thể thi công đủ khối lượng. Nguồn vật liệu san lấp cũng được xác định là một nội dung phải bảo đảm cho các dự án trọng điểm. Đây là vấn đề cần được nhìn như một mắt xích của kế hoạch giải ngân, thay vì xử lý tách biệt.

Tháng 9 là tháng cần tăng tốc, nhưng tăng tốc không có nghĩa hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng hay thủ tục pháp luật. Điều cần rút ngắn là thời gian chờ, thời gian phối hợp, thời gian xử lý hồ sơ và những khoảng trống trách nhiệm. Nếu giải ngân 4.021 tỷ đồng đúng kế hoạch, Quảng Ninh không chỉ vượt chỉ tiêu quý III. Quan trọng hơn, hàng nghìn tỷ đồng vốn ngân sách sẽ được chuyển thành công trình ngay trong những tháng cuối năm, từ đó tạo thêm cầu đầu tư, việc làm và sức lan tỏa cho nền kinh tế.