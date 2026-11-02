Tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 2 tháng cuối năm

Ngày 2/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2026; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 13%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng quốc gia. Triển khai nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 12,56%, đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, theo tính toán từ Sở Tài chính, để đạt tăng trưởng trên 13% theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra, ở quý IV, Quảng Ninh phải đạt tăng trưởng cao hơn. Đây là mục tiêu, bài toán, thách thức rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng, những tháng cuối năm, thành phố xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phấn đấu hoàn thành số thu thuế sản phẩm cả năm trên 46.000 tỷ đồng; bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng giá trị xây dựng; ngành vận tải bảo đảm khối lượng vận chuyển phục vụ thi công dự án Hạ Long Xanh; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu bổ sung doanh thu; ngành điện phấn đấu sản lượng đạt 9,5 tỷ kWh; ngành than tập trung các giải pháp nâng cao sản lượng, khai thác tối đa công suất các khai trường hiện hữu…

Lãnh đạo Sở Tài Chính báo cáo tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB các KCN trọng điểm như Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều và các dự án trọng điểm; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, du lịch, dịch vụ trong những tháng cuối năm. Các sở, ngành chủ động rà soát, bổ sung dư địa tăng trưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tháng, từng sản phẩm, dự án, doanh nghiệp; kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng của thành phố, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.

Trên cơ sở kịch bản đã được rà soát, cập nhật, từng ngành, lĩnh vực phải cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, lượng hóa rõ các chỉ tiêu, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu tập trung cao nhất cho những động lực tăng trưởng còn dư địa, nhất là sản xuất công nghiệp, điện, xây dựng, thu ngân sách, thương mại, dịch vụ và giải ngân đầu tư công; chủ động phối hợp, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, GPMB, nguồn vật liệu và điều kiện thi công để thúc đẩy các dự án, công trình, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện, đánh giá tiến độ theo từng tháng, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng, bù đắp phần tăng trưởng thiếu hụt.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tinh thần hành động phải quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Qua đó, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, dư địa phát triển, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 13% trong năm 2026, tạo nền tảng và động lực cho tăng trưởng những năm tiếp theo.