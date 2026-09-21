Chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Việc chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hiện nay được đánh giá là đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Từ ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức từ nhóm thị trường cận biên lên nhóm mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hội nhập sâu hơn với dòng vốn quốc tế.

Bước ngoặt của thị trường vốn

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, việc nâng hạng thị trường chứng khoán đã diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ tăng trưởng.

Theo ông, việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell (FTSE Russell Global Equity Index Series) từ ngày 21/9/2026 là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán. Để đáp ứng tiến trình nâng hạng, thời gian qua, cơ chế, chính sách phát triển thị trường vốn đã có nhiều cải tiến, tập trung vào ba trụ cột. Đó là nâng cao chất lượng quản trị và kỷ luật thị trường, tăng cường hiệu lực xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cao nhất cho nhà đầu tư; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Sau dấu mốc nâng hạng là một bước tiến mới của chứng khoán Việt Nam với những yêu cầu cao hơn đặt ra đối với cả thị trường và cơ quan quản lý, đòi hỏi cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sẵn sàng hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thiết chế quản lý, giám sát thị trường.

Sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell cho biết, Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý trong khu vực châu Á. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán có thể giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn hàng tỷ USD phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển trong thời gian tới.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, FTSE Russell sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn, từ phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện độ sâu thị trường, tính thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức… nhằm góp phần viết nên câu chuyện thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Quá trình hợp tác sẽ thực hiện theo hai giai đoạn, gồm phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời phát triển các công cụ quản trị rủi ro, hỗ trợ thị trường chuyên nghiệp và có chiều sâu hơn.

Các tổ chức, định chế tài chính quốc tế cũng đã có những cam kết ngay trong thời điểm Việt Nam bước vào lộ trình chuyển sang nhóm . Vanguard - định chế quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới đã thông tin về kế hoạch đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam sau khi thị trường chứng khoán chính thức được nâng hạng theo chuẩn FTSE Russell. Dự kiến khoản đầu tư này được thực hiện trong một năm thông qua các quỹ FTSE cho hàng triệu nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Duncan Burns, Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Vanguard nhận định: Hiện nay, sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường vốn Việt Nam được thiết lập nhờ quá trình cải cách thực hiện liên tục, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và khu vực doanh nghiệp ngày càng đa dạng, năng động. Khi thị trường ngày càng kết nối sâu với thị trường vốn quốc tế, cơ hội thu hút dòng vốn ngoại và phát triển các sản phẩm mới cũng rộng mở hơn đối với chứng khoán Việt Nam.

Xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch

Sau nâng hạng, quá trình đưa chứng khoán Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp được thực hiện theo từng giai đoạn kéo dài đến tháng 9/2027 thay vì triển khai vào cùng thời điểm. Trong quá trình này, 27 cổ phiếu Việt Nam cũng được bổ sung vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào cùng tập hợp cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn tại các thị trường mới nổi trên thế giới.

Đây là cơ hội để Việt Nam gia tăng mức độ hiện diện trước cộng đồng đầu tư thế giới, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Dòng vốn ngoại tham gia thị trường Việt Nam dự kiến cũng chia thành nhiều đợt theo từng giai đoạn thay vì tập trung ngay tại thời điểm nâng hạng.

Đáng lưu ý, khi vào nhóm thị trường mới nổi, chứng khoán Việt Nam sẽ được đặt trong một không gian đầu tư rộng mở hơn khi các quỹ theo dõi nhóm thị trường mới nổi sẽ có cơ sở để cơ cấu lại danh mục và phân bổ vốn vào Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tổ chức quy mô lớn, giai đoạn đầu thường mang tính thăm dò với các đợt phân bổ một phần vốn để kiểm nghiệm quá trình vận hành và đánh giá thực tế trước khi quyết định nâng tỷ trọng đầu tư.

Trong thực tiễn, việc nâng hạng mở ra cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế nhưng không đồng nghĩa với việc bảo đảm cho sự thành công trong dài hạn, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng thị trường cũng như năng lực quản lý, giám sát. Câu chuyện tiếp theo của chứng khoán Việt Nam khi chuyển trạng thái sang thị trường mới nổi là gia tăng khả năng tiếp cận, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư tổ chức cũng như chuyển cơ hội nâng hạng thành dòng vốn quốc tế. Trong đó có những vấn đề về minh bạch thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hiện đại hóa hạ tầng thị trường…

Để duy trì thứ hạng và tiếp tục tiến lên các chuẩn mực cao hơn, Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tập trung vào năm định hướng lớn phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Đó là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán và rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính thực hiện rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường; đồng thời tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch.

Nhiệm vụ quan trọng khác là đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đây cũng chính là các giải pháp trọng tâm hướng tới xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.