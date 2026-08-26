Tập trung cao độ cho tháng đầu tiên vận hành thành phố Quảng Ninh

Ngày 26/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 8, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, Quảng Ninh tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thành lập thành phố Quảng Ninh. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Quảng Ninh đã hoàn thành 15/19 chỉ tiêu chủ yếu, bảo đảm tiến độ theo kịch bản đã đề ra. Trong đó, 5 chỉ tiêu nông nghiệp và 3 chỉ tiêu dịch vụ bảo đảm tiến độ trên cả ba mốc đối chiếu gồm kế hoạch tháng 8, kịch bản quý III và kịch bản 9 tháng. Thu ngân sách nhà nước tháng 8 đạt 4.041 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu của 9 tháng; thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 19,77% so với cùng kỳ 2025, lũy kế 8 tháng tăng 16,24% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8 tăng 21,88% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng tăng 31,77% so với cùng kỳ 2025. Dịch vụ tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tháng 8 Quảng Ninh đón gần 2 triệu lượt khách, lũy kế 8 tháng đạt hơn 17 triệu lượt, doanh thu du lịch tháng 8 đạt 6.698 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 51.008 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 8.

Tháng 8/2026, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 39.082 tỷ đồng, Quảng Ninh đã cấp mới 12 dự án và điều chỉnh tăng vốn 1 dự án; lũy kế 8 tháng đạt 182.732 tỷ đồng, cấp mới 67 dự án và điều chỉnh tăng vốn 9 dự án.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; chuyển đổi số toàn diện tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là tiến độ một số dự án, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu ngân sách và việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tháng bản lề hoàn thành các mục tiêu quý III, tháng đầu tiên Quảng Ninh vận hành theo mô hình thành phố. Do đó, các cấp, ngành phải tập trung cao độ, bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, thông suốt, không để công việc của người dân, doanh nghiệp bị gián đoạn.

Đối với việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ công bố, vì thế các đơn vị liên quan cần chủ động, triển khai hiệu quả các chỉ đạo nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, khơi dậy niềm vui, niềm tự hào của nhân dân trong thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, cần khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ vận hành thành phố, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các phường, xã, đặc khu. Bảo đảm hệ thống chính quyền vận hành thống nhất, không phát sinh khoảng trống quản lý, chồng chéo, ách tắc; quy trình xử lý công việc phải đầy đủ, rõ ràng, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, để mọi hoạt động của chính quyền được duy trì liên tục, hiệu quả ngay từ ngày đầu vận hành mô hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn rõ những nội dung thay đổi và không thay đổi, thiết lập đầu mối tiếp nhận, giải đáp vướng mắc, không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc chậm giải quyết thủ tục do thay đổi mô hình hành chính...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, bảo đảm sản lượng than, điện; khai thác hiệu quả thị trường du lịch trong dịp Quốc khánh và các sự kiện lớn, tạo thêm động lực cho khu vực dịch vụ.

Các địa phương phải hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm trước ngày 30/9, ưu tiên các dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, các KCN, CCN, dự án hạ tầng giao thông và công trình truyền tải điện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh giải ngân nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thủ tục để các dự án trọng điểm sớm khởi công, tạo thêm năng lực mới cho nền kinh tế.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nhất là cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học; hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng các công trình trường học trước ngày khai giảng…

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, từ đó tạo nền tảng để thành phố Quảng Ninh vận hành ổn định, hiệu quả và mở ra không gian phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.