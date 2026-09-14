Tác phẩm tham dự Giải báo chí xây dựng Đảng 2026 Khi Nghị quyết của Đảng thấm sâu vào mạch nguồn văn hóa, ý chí thợ mỏ

Giữa những đổi thay mạnh mẽ, năng động và đầy sức sống của vùng đất mỏ anh hùng, công tác tư tưởng đã thực sự trở thành mạch nguồn sống động, quyết định sự thành bại của khát vọng phát triển. Nhìn lại toàn diện kết quả triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường công tác tư tưởng và Nghị quyết số 17-NQ/TU về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh tại Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, có thể thấy: Khi ý Đảng hợp lòng dân, khi truyền thống lịch sử được đánh thức đúng cách - đó sẽ là nguồn sức mạnh nội sinh mạnh mẽ để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững "mạch máu" năng lượng cho Tổ quốc.

Đổi mới tư duy trong công tác tư tưởng

Đảng ủy Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin triển khai cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Đứng trước yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành Than nói chung và Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả nói riêng luôn đối mặt với những yêu cầu khắt khe về tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh. Muốn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn giao phó, giữ vững nhịp độ cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện và nền kinh tế quốc dân, trước hết, Đảng bộ Công ty phải xây dựng "phần hồn" thật vững chắc. Tư tưởng có thông, nhận thức có thấu thì hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động mới quyết liệt và đồng bộ.

Chính từ tầm nhìn ấy và việc cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả -Vinacomin đã đổi mới toàn diện phương thức quán triệt, học tập theo hướng "rõ việc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm", triệt để ứng dụng hệ sinh thái số, nhóm tương tác nội bộ vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết các cấp tới đảng viên, người lao động.

Công tác tư tưởng tại đơn vị không đứng ngoài lề hay đi sau sự kiện, mà luôn giữ vai trò tiên phong "đi trước mở đường". Trong mọi nhiệm vụ khó khăn như cơ cấu lại mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ giao nhận, tiêu thụ than, hay ứng phó với biến động thị trường, chính sự minh bạch trong thông tin, tinh thần dân chủ ở cơ sở và sự kiên trì đối thoại, lắng nghe tâm tư người lao động đã hóa giải mọi vướng mắc. Sự đồng thuận xã hội và sự đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp ấy là thành quả của một tổ chức đảng biết đặt lợi ích của tập thể và đời sống của người lao động lên trên hết. Tư tưởng thông suốt đã biến các chủ trương thành hành động tự giác trong từng ca sản xuất, từng kho bãi, từng phòng ban chuyên môn của Công ty.

Từ chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh đến chất lượng cuộc sống người lao động

Nếu công tác tư tưởng là chìa khóa mở đường, thì chiến lược phát triển văn hóa và con người theo Nghị quyết số 17-NQ/TU chính là nền móng để Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ với 6 giá trị đặc trưng của thành phố và 8 phẩm chất cao đẹp của con người Quảng Ninh, kết hợp hài hòa với văn hóa "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ".

Đảng ủy Công ty biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, đảng viên, người lao động đạt thành tích, có nhiều nỗ lực trong lao động, sản xuất.

Trước hết đó là sự chuyển biến sâu sắc trong tác phong, lề lối làm việc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - những người trực tiếp quản lý, vận hành các khâu dịch vụ, kinh doanh và tiêu thụ than - đã có sự chuyển biến rõ nét. Phong cách làm việc "5 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm) được vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác quản trị doanh nghiệp. Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay lơ là trong kỷ luật lao động bị đẩy lùi; nhường chỗ cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tối ưu hóa quy trình luân chuyển chứng từ, giao nhận hàng hóa, mang lại sự hài lòng cho các đối tác và khách hàng lớn.

Cùng với đó, đơn vị rất quan tâm tới việc chăm lo đời sống và vun đắp văn hóa doanh nghiệp. Trong đời sống cộng đồng doanh nghiệp, các giá trị văn hóa được hiện thực hóa sinh động qua các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "An toàn vệ sinh lao động", phong trào xây dựng "Doanh nghiệp vì người lao động". Văn hóa ứng xử "hào sảng, nghĩa tình" của người Quảng Ninh hòa quyện cùng tình đồng chí, nghĩa đồng bào của những người con Vùng mỏ. Công ty luôn chú trọng chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thu nhập ổn định, để mỗi người thợ lao động luôn cảm nhận rõ rệt thành quả của sự phát triển, từ đó thêm gắn bó máu thịt với ngôi nhà chung của mình.

Công ty luôn quan tâm chăm lo cho người lao động và thế hệ tương lai.

Phát huy ngọn lửa "Kỷ luật và Đồng tâm" vượt qua mọi nghịch cảnh

Cùng với các đơn vị trong ngành Than, tại Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc qua nhiều thế hệ đã trở thành nguồn sức mạnh, thấm sâu trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ, mà còn được phát huy bằng những việc làm cụ thể trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đặc biệt là tinh thần chủ động, trách nhiệm trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó góp phần giúp đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nếu "Kỷ luật" là ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật trong kho bãi, vận tải, bốc rót than, là tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nghiêm túc trong từng ca kíp; thì "Đồng tâm" là khối đoàn kết keo sơn giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, cùng chung một chí hướng đưa Công ty vượt qua mọi "sóng gió" thị trường.

Cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty thể hiện tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Sức mạnh ấy đã được "thử lửa" qua vô vàn khó khăn: Từ những biến động khốc liệt của thị trường năng lượng toàn cầu, áp lực cạnh tranh gay gắt, cho đến những thử thách cam go của đại dịch COVID-19 và đỉnh điểm là trận cuồng phong lịch sử - siêu bão Yagi (tháng 9/2024).

Ngay trong và sau khi bão dữ quét qua địa bàn thành phố Quảng Ninh và khu vực mỏ, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, kho tàng, hệ thống điện và cây xanh, dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng, tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty đã phát huy cao độ ý chí thép của thợ mỏ. Không một phút chần chừ, toàn Công ty đã đồng tâm hiệp lực, thần tốc khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định lại trật tự kho bãi, nối lại các tuyến vận chuyển, đảm bảo tuyệt đối an toàn và duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy. Hình ảnh những người lao động trong Công ty không quản ngày đêm dọn dẹp, khôi phục hạ tầng sau bão để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống mãnh liệt, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" ngời sáng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU và Nghị quyết số 17-NQ/TU tại Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả đã tạo nền tảng quan trọng để đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước khẳng định vị thế. Phát huy truyền thống, giữ vững nền tảng tư tưởng, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, quyết tâm xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Than và sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.