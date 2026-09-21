Hậu phương của Than

Trong nhịp sản xuất hối hả tại Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, phía sau mỗi ca lò an toàn là sự chăm lo thầm lặng của những “cô gái ngành than”. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công ty về chăm lo đời sống, điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động, 11 chị em công nhân trong mỗi ca làm việc lại miệt mài giặt, sấy hơn 1.000 bộ quần áo, ủng, lót ủng; cẩn thận gấp gọn vào từng ô tủ cho thợ mỏ. Từng đường kim vá áo, từng chiếc đèn lò được lau chùi, sạc đầy pin đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với người thợ. Không trực tiếp xuống lò, các chị vẫn góp sức vào mỗi ca sản xuất bằng những công việc bình dị nhưng thiết thực. Từ sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, công tác chăm lo người lao động được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc để người thợ yên tâm lao động, sản xuất.

Những sản phẩm bảo hộ lao động được giặt sạch.

Rà soát số bảo hộ cho từng người lao động.

Phân phát (chia từng bộ bảo hộ lao động đã giặt sạch đến từng tủ cá nhân).

Sửa chữa, vá áo bảo hộ cho công nhân.

Kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng bình tự cứu.

Chị em kiểm tra từng đèn lò đã đủ đảm bảo lượng pin đầy chưa.

Kiểm tra đèn trước khi vào ca.

Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, an toàn cho những bước chân thợ mỏ vào lò.