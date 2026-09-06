Để trụ sở dôi dư tiếp tục sinh lợi

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc xử lý các trụ sở, nhà đất dôi dư là một trong những nhiệm vụ được phường Đông Triều tập trung thực hiện. Phường đang từng bước đưa tài sản công trở lại khai thác, hạn chế xuống cấp, lãng phí và phát huy nguồn lực từ nhà, đất.

Sau thời gian dài tìm kiếm một trụ sở làm việc phù hợp, Chi nhánh tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 tại Đông Triều cuối cùng cũng tìm được địa điểm ưng ý. Đó là trụ sở Phòng y tế TP Đông Triều cũ - một trong những cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại diện Chi nhánh tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 tại Đông Triều nghiên cứu việc thuê tài sản công dôi dư trên địa bàn phường Đông Triều.

Để đi đến lựa chọn này, cán bộ đơn vị đã khảo sát khoảng 10 trụ sở dôi dư khác nhau, cân nhắc từ vị trí, diện tích đến hiện trạng và khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Chi nhánh tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 tại Đông Triều, cho biết: “Trụ sở này có cơ sở hạ tầng rất phù hợp cho đơn vị sử dụng. Ngay sau khi xem trụ sở, chúng tôi đã được hướng dẫn các thủ tục để làm hồ sơ thuê lại. Quy trình rất nhanh gọn, thậm chí nhanh hơn quy trình thuê nhà đất bình thường”.

Với đặc thù từng là địa bàn trung tâm hành chính của TP Đông Triều, sau sắp xếp, phường Đông Triều không chỉ tiếp nhận trụ sở của các xã, phường cũ, mà còn nhiều cơ sở nhà, đất của các phòng, ban cấp thành phố. Vì vậy, số lượng tài sản cần rà soát, bố trí và xử lý cũng lớn hơn nhiều địa bàn khác.

Tổng số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phường quản lý sau sắp xếp là 113 cơ sở nhà, đất. Mỗi công trình có vị trí, quy mô, hiện trạng và công năng khác nhau. Có những nơi vẫn phù hợp để tiếp tục sử dụng, nhưng cũng có những trụ sở không còn nhu cầu sau khi bộ máy được tổ chức lại. Số lượng lớn, phân bố ở nhiều khu vực khiến yêu cầu đặt ra không chỉ là kiểm kê đầy đủ, mà quan trọng hơn là phải tìm được phương án phù hợp cho từng tài sản.

Theo ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, ngay sau khi tiếp nhận, UBND phường đã rà soát, kiểm kê, cập nhật toàn bộ tài sản công; đối chiếu nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng phương án bố trí. Thay vì coi toàn bộ nhà, đất không còn sử dụng cho hoạt động hành chính là tài sản cần thanh lý hoặc cho thuê, Đông Triều ưu tiên trước hết cho những nhu cầu thiết yếu của địa phương. Những công trình còn phù hợp được bố trí cho giáo dục, y tế, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; phần còn lại mới tiếp tục xem xét điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý hoặc khai thác theo quy định.

Cách sắp xếp theo nhu cầu thực tế đã giúp phần lớn số cơ sở nhà, đất tiếp tục được đưa vào sử dụng. Trong 113 cơ sở hiện phường quản lý, 96 cơ sở đang được sử dụng, trong đó có 46 cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao; 2 cơ sở được điều chuyển, 5 cơ sở thanh lý. Điểm trường Mầm non Hồng Phong tại Bến Triều được chuyển đổi công năng để mở rộng nhà văn hóa khu Bến Triều; trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch cũ và Tòa án nhân dân TP Đông Triều cũ được thực hiện điều chuyển.

Sau quá trình rà soát, bố trí và xử lý theo các nhu cầu trên, còn 9 cơ sở nhà, đất được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều xây dựng phương án cho thuê. Đây là những tài sản vẫn còn khả năng sử dụng nhưng địa phương chưa có nhu cầu bố trí cho hoạt động công. Để tránh tình trạng để trống kéo dài, cùng với việc quản lý, bảo vệ, Trung tâm tiến hành xây dựng đơn giá và công khai thông tin để tìm tổ chức, cá nhân có nhu cầu phù hợp.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều, cho biết: “Sau khi thiết lập đơn giá, chúng tôi đưa toàn bộ thông tin về các trụ sở, diện tích, công năng trước đây và các khu phụ trợ lên hệ thống để các hộ dân, doanh nghiệp nắm bắt, xem xét nhu cầu của mình có phù hợp hay không. Hiện nay đã lựa chọn được 3 đơn vị, cá nhân thuê; 6 trụ sở còn lại chúng tôi tiếp tục đăng tải và thực hiện trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều kiểm kê cơ sở vật chất tại các trụ sở dôi dư.

Với những trụ sở có diện tích lớn, Đông Triều đang tính đến phương án linh hoạt hơn như đề xuất cho thuê từng phần công trình để phù hợp với nhu cầu thực tế; nghiên cứu khai thác một số địa điểm thành cửa hàng, điểm bán hàng tiện lợi phục vụ người dân. Song song với đó là tiếp tục quản lý chặt những cơ sở chưa được xử lý, tránh để hư hỏng, xuống cấp.

Từ 113 cơ sở nhà, đất tiếp nhận sau sắp xếp, câu chuyện ở Đông Triều không chỉ là xử lý những gì đang “dôi dư”. Quan trọng hơn là sắp xếp lại một nguồn lực đã được Nhà nước đầu tư để mỗi công trình tiếp tục có một công năng phù hợp. Khi mỗi trụ sở tìm được một cách sử dụng mới, việc sắp xếp tài sản công mới thực sự đi đến mục tiêu cuối cùng là tránh lãng phí và tiếp tục tạo ra giá trị cho địa phương.