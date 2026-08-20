Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch trồng rừng

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch trồng rừng

Mai Hư

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2026, ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương và người dân tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị nguồn giống chất lượng cao, trồng, chăm sóc rừng đúng khung thời vụ.

Diện tích rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Năm 2026, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh đặt mục tiêu trồng mới 690ha rừng keo tai tượng và thông mã vĩ. Do chuẩn bị tốt mặt bằng và nhân lực, đơn vị đã hoàn thành mục tiêu này ngay trong tháng 6. Nhận thấy thời tiết thuận lợi, công ty đã chủ động nâng kế hoạch lên 780ha. Đến nay, đơn vị đã trồng xong 740ha, đạt 95% mục tiêu mới. Các loại cây được chọn trồng gồm keo tai tượng, thông mã vĩ và sồi phảng.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị chú trọng áp dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng cây giống và rừng trồng, trong đó có việc tạo cây keo hom từ dòng cây mô chất lượng cao BV16. Phương pháp này đã được thử nghiệm từ cuối năm 2025 và chính thức đưa vào trồng từ đầu năm 2026. Việc sản xuất cây hom mang lại rất nhiều lợi thế, từ khi cắt hom đến khi xuất vườn đem trồng chỉ hơn 3 tháng, giảm một nửa thời gian so với phương pháp ươm hạt giống, giúp thời gian cung ứng cây giống đảm bảo hơn.

Dòng cây này cũng giúp rừng trồng có năng suất vượt trội. Cây lớn nhanh, thân thẳng và ít bị sâu bệnh hơn. Hiện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh đang duy trì vườn keo mẹ BV16 khoảng 4 vạn cây, đã cắt tạo được 20 vạn hom và cung cấp 1,7 triệu cây con cho kế hoạch trồng rừng của đơn vị.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh Tăng Văn Hải cho biết: Đối với 40ha còn lại, công ty đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, cây giống, nhân lực, phân bón và sẽ quyết tâm hoàn thành trong tháng 8. Đối với diện tích đã trồng, đơn vị cũng bố trí nhân lực chăm sóc. Hiện các diện tích đã trồng sinh trưởng và phát triển tốt, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng do đơn vị quản lý lên khoảng 65%.

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh hướng dẫn công nhân cách cắt tạo hom từ cây keo mẹ BV16.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả Quảng Ninh cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch trồng rừng. Năm 2026 công ty được tỉnh giao thực hiện chỉ tiêu trồng mới 170ha rừng. Trong đó, cơ cấu diện tích bao gồm 120ha rừng sản xuất nhằm phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Đồng thời, đơn vị cũng chịu trách nhiệm trồng 50ha rừng thay thế phòng hộ để bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động chuẩn bị chu đáo về mặt bằng, vật tư và nhân lực. Các giống cây trồng được đơn vị lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thổ nhưỡng. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật giúp nâng cao tỷ lệ sống và đẩy nhanh tiến độ sinh trưởng của cây con. Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đến trung tuần tháng 7 công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Theo ông Lê Văn Diện, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả Quảng Ninh, sau khi hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026, đơn vị đang chuẩn bị vườn ươm khoảng 2 triệu cây giống từ việc cắt tạo hom phục vụ sẵn sàng cho kế hoạch trồng rừng năm 2027. Mục tiêu công ty phấn đấu trồng 200ha và các hộ thành viên trồng 500ha.

Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả Quảng Ninh chăm sóc diện tích rừng trồng.

Với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay Quảng Ninh đã trồng được gần 11.300ha rừng, đạt trên 90% kế hoạch năm. Để hoàn thành diện tích còn lại, Sở NN&MT đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị, địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp và hộ gia đình chuyển dịch mạnh mẽ từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, kết hợp trồng các loại cây bản địa có giá trị kinh tế và phòng hộ cao.

Ông Nguyễn Văn Bông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&MT), cho biết: Đơn vị đang trực tiếp phối hợp với tất cả các địa phương rà soát lại toàn bộ quỹ đất để bố trí trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch được giao. Đặc biệt, tháng 8, tháng 9 là mùa mưa, các đơn vị, địa phương và người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi bố trí trồng toàn bộ diện tích đã chuẩn bị từ đầu năm. Việc hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026 sẽ góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh lên gần 50%. Đây là nền tảng vững chắc để Quảng Ninh không chỉ hoàn thành vượt mức mục tiêu trong năm, mà còn hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng độ che phủ rừng và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong những năm tiếp theo.