Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Xã hội

11.831,96 ha - là diện tích rừng trồng mới tập trung toàn thành phố trong 8 tháng năm 2026

Báo Quảng Ninh trên
so-moi-ngay1.jpg

Tin liên quan

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#diện tích rừng #trồng rừng

Cùng chuyên mục

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play