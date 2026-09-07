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Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
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Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
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Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
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Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
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Xã hội
11.831,96 ha - là diện tích rừng trồng mới tập trung toàn thành phố trong 8 tháng năm 2026
07/09/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#diện tích rừng
#trồng rừng
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