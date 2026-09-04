Thi đua tạo động lực xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trong hành trình kiến tạo đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các phong trào thi đua yêu nước càng cần đi vào chiều sâu, biến niềm tự hào thành những công trình, phần việc cụ thể, tạo động lực cho tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Một góc đô thị trung tâm Quảng Ninh..

Quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là thay đổi tên gọi hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị, sức cạnh tranh và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong thời khắc chuyển mình ấy, thi đua phải trở thành phương thức tập hợp sức dân, khơi dậy sáng kiến và đưa mục tiêu lớn vào từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp.

Quảng Ninh đã tạo được nền tảng rộng khắp trong phong trào này. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai tại 54/54 xã, phường, đặc khu, thu hút hơn 36.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Qua đó, hàng nghìn ngày công, m2 đất được tự nguyện hiến; đường sá, kênh mương, cầu cống được xây mới, sửa chữa.

Với phong trào bảo vệ môi trường, Hội LHPN thành phố duy trì hơn 638 tuyến đường xanh, sạch, đẹp và 1.073 mô hình “Biến rác thành tiền”, thu trên 400 triệu đồng, góp phần giảm khoảng 200 tấn rác nhựa, rác tái chế. Thành Đoàn tổ chức 4 đợt “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút trên 70.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, trồng hơn 250.000 cây xanh. Hội CCB thành phố duy trì 260 câu lạc bộ bảo vệ môi trường với 6.125 thành viên… Những việc làm ấy trực tiếp bồi đắp diện mạo thành phố xanh, văn minh.

Thi đua tạo động lực xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh.

Bà Trần Thu Thủy (khu phố Nguyễn Huệ 2, phường Đông Triều) chia sẻ: Tôi thấy các phong trào bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình “Biến rác thành tiền” khi tham gia không mất nhiều thời gian, nhưng vừa giúp nhà cửa gọn gàng, giảm rác thải, vừa có thêm kinh phí hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thi đua cũng tạo lực đẩy cho sản xuất, kinh tế tập thể và sản phẩm OCOP. Hội Nông dân thành phố đã hỗ trợ 2.893 hội viên tập huấn kỹ thuật, nhân rộng 47 mô hình trình diễn, phát triển 178 mô hình hợp tác, liên kết chuỗi; tư vấn thương hiệu đối với 64 nông sản và hướng dẫn đối với 79 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố thành lập 65 hợp tác xã, nâng tổng số lên 1.106 hợp tác xã. Hiệu quả thi đua nằm ở khả năng tạo sinh kế, tăng thu nhập và đưa sản phẩm địa phương đến thị trường.

Không thể tách thi đua phát triển khỏi nhiệm vụ chăm lo con người. Toàn thành phố đã tổ chức trao 286.261 suất quà trị giá hơn 282,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; riêng MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động được 81.443 suất, trị giá hơn 53,7 tỷ đồng. Ở cấp xã, hơn 13.600 suất, lượt quà trị giá trên 8,2 tỷ đồng đã được trao cho các hộ khó khăn, đối tượng chính sách, trẻ em, người lao động. Sự sẻ chia kịp thời đã củng cố niềm tin, làm cho phong trào thi đua mang chiều sâu nhân văn.

Khu phố 13 - phường Cẩm Phả , phát động đợt thi đua đặc biệt , giao lưu văn nghệ , chào mừng Thành phố Quảng Ninh.

Khí thế mới được cụ thể hóa bằng đợt thi đua chào mừng thành lập thành phố, kéo dài đến hết tháng 12/2026. Mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương đăng ký ít nhất một công trình, phần việc, hoặc mô hình cụ thể. Tại phường Việt Hưng, 15 khu phố đã đăng ký 20 phần việc, như: Mở đường dân sinh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, lắp biển ngõ, chăm lo cho thiếu nhi và bảo vệ rừng. Đây là cách đưa mục tiêu lớn về đúng địa chỉ trách nhiệm, gắn kết quả với chuyển biến trong đời sống.

Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GRDP trên 13%, thu NSNN trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng, thành lập hơn 3.000 doanh nghiệp và nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP lên trên 12%. Để đạt được các chỉ tiêu này, phong trào thi đua cần hướng mạnh vào cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn, GPMB, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất lao động. Trách nhiệm người đứng đầu phải gắn với tiến độ, chất lượng và hiệu quả cuối cùng.

Muốn phát huy hiệu quả lâu dài, việc tổ chức phong trào cần tránh dàn trải, hình thức và chạy theo thành tích. Mỗi nội dung phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp; có mục tiêu, thời hạn, tiêu chí đo lường và cơ chế giám sát rõ ràng.

Một thành phố mới cần một khí thế mới, nhưng sức sống của thi đua lại được tạo nên từ những việc bình dị: Một thủ tục được rút ngắn, một con đường được mở rộng, một dòng kênh được làm sạch, một hộ khó khăn được hỗ trợ, một sáng kiến được ứng dụng… Khi lấy lợi ích thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, các phong trào thi đua sẽ quy tụ được sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm”, biến khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc thành kết quả cụ thể, bền vững.