Phường Hạ Long phát động thi đua chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Long tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua đặc biệt 90 ngày chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và các khu phố ký kết giao ước thi đua tại hội nghị.

Theo kế hoạch, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội và khu phố tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và khu phố đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, chương trình hoặc phần việc thiết thực chào mừng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 11/11/2026.

Các công trình, phần việc tập trung vào những lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân như: Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, dân vận khéo.

Phường cũng duy trì phong trào vệ sinh môi trường dịp cuối tuần, tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trọng tâm là Liên hoan tiếng hát khu dân cư với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, triển khai Cuộc thi video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”; tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đợt thi đua được triển khai trong 90 ngày, từ ngày 18/8 đến 18/11/2026, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần xây dựng phường Hạ Long và thành phố Quảng Ninh văn minh, hiện đại, giàu đẹp, hạnh phúc.

Tại chương trình, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và các khu phố đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả các nội dung, công trình, phần việc trong 90 ngày cao điểm chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.