Lan tỏa khí thế thi đua góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh

Từ khu dân cư đến các cơ quan, đơn vị, không khí thi đua đang lan tỏa rộng khắp. Mỗi địa phương, đơn vị đều lựa chọn một phần việc cụ thể để chung sức xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Những phong trào đang được kết nối thành sức mạnh chung, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong chặng đường phát triển mới.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố 13, phường Cẩm Phả tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”.

Tại khu phố 13, phường Cẩm Phả, đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Chi bộ khu phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 và trao huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 15 đảng viên. Đây không chỉ là những hoạt động sinh hoạt chính trị thường xuyên mà còn góp phần củng cố niềm tin, trách nhiệm và ý thức nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Cùng với các hoạt động chính trị, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa qua những phần việc cụ thể. Khu phố ra mắt mô hình tự quản tuyến phố, ngõ 88 với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh và Nghĩa tình”; đưa vào hoạt động hệ thống 36 camera an ninh, 14 gương cầu lồi nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn khu dân cư. Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được triển khai, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cán bộ và nhân dân.

Nhân dân khu phố 13 tham gia chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026 do phường Cẩm Phả tổ chức.

Phong trào văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường cũng tạo nên không khí sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Chương trình giao lưu văn nghệ “Tiếng hát khu dân cư” với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh” thu hút sự tham gia đông đảo của đảng viên, nhân dân với 11 tiết mục đặc sắc đã trở thành dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và thể hiện tình cảm với thành phố. Người dân khu phố 13 cũng tích cực hưởng ứng Phiên chợ quê với chủ đề “Hội tụ văn hóa thợ mỏ - Lan tỏa tình người vùng than”, chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”… Từ những hoạt động đó, tinh thần cộng đồng được bồi đắp, ý thức trách nhiệm với nơi mình sinh sống được nâng lên, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Ông Hoàng Văn Đĩnh, Bí thư Chi bộ khu phố 13, phường Cẩm Phả, cho biết: Chúng tôi xác định thi đua phải bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực với đời sống người dân. Khi bà con cùng tham gia, cùng chung tay thực hiện và duy trì, mỗi phần việc dù nhỏ cũng góp phần làm cho khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình hơn, qua đó đóng góp vào xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Còn tại Trường TH, THCS&THPT Yên Hưng, phường Quảng Yên, không khí thi đua những ngày này được thể hiện rõ qua từng hoạt động của thầy và trò. Sắc đỏ của cờ hoa cùng những phong trào học tập, chương trình văn hóa, thể thao tạo nên không khí rộn ràng, thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Trường TH, THCS&THPT Yên Hưng, phường Quảng Yên tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về thành phố Quảng Ninh.

Đầu tháng 9 vừa qua, nhà trường đã phát động đợt thi đua cao điểm “Dạy tốt - Học tốt” tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cùng với đó là việc ra mắt công trình màn hình LED phục vụ giáo dục; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh tìm hiểu về thành phố Quảng Ninh, văn hóa và con người Vùng mỏ. Các hoạt động văn nghệ, rèn luyện thể chất thông qua bóng đá, cầu lông, bóng bàn, pickleball và tham gia chương trình “Việt Nam cùng tiến bước”.

Thông qua các phong trào thi đua, việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương được gắn với những hoạt động gần gũi, phù hợp với học sinh. Các em không chỉ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh mà còn được khuyến khích thể hiện hiểu biết bằng ngoại ngữ, rèn luyện thể chất, kỹ năng và tinh thần cộng đồng.

Học sinh Trường TH, THCS&THPT Yên Hưng, phường Quảng Yên tham gia cuộc thi trắc nghiệm.

Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở có thể thấy đợt thi đua chào mừng thành phố Quảng Ninh đang từng bước trở thành phong trào rộng khắp, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Trong đợt thi đua vừa qua, 100% các địa phương triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân; 100% địa phương tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá hình ảnh Quảng Ninh; 100% khu dân cư duy trì vệ sinh môi trường cuối tuần… Mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế, hướng trực tiếp vào những yêu cầu của quá trình xây dựng thành phố. Đó là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo xây dựng con người và cộng đồng.

Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa của phong trào, khi tinh thần thi đua đã thực sự được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể từ cơ sở. Những hành động thiết thực đang góp thêm nguồn lực, củng cố sự đồng thuận và khơi dậy niềm tự hào về thành phố Quảng Ninh. Đó cũng là nền tảng để khí thế thi đua hôm nay tiếp tục được duy trì, trở thành động lực lâu dài, góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và để mỗi người dân cùng được thụ hưởng những thành quả phát triển.