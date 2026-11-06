Thông cáo báo chí số 19, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Thứ sáu, ngày 6/11/2026, ngày làm việc thứ mười chín, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15: Các đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) (chương trình Kỷ niệm được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội nghe đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu ý kiến chỉ đạo; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau đó, các đại biểu Quốc hội theo dõi bộ phim tài liệu “80 năm lập hiến vì dân” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của nền lập hiến Việt Nam.

Từ 8 giờ 15 đến 9 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tại phiên thảo luận có 12 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: (1) phạm vi, điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; tiêu chí xác định cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận; thu nhập được miễn và cơ chế kiểm soát việc hưởng ưu đãi; (2) chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh; tính hợp lý, hiệu quả so với phương án hỗ trợ trực tiếp và cơ chế bảo đảm lợi ích đến người học, người bệnh; (3) căn cứ, tính khả thi của thuế suất 0,2%; phạm vi, điều kiện miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất giáo dục, đào tạo và đất trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (4) tác động của các chính sách thuế đến ngân sách nhà nước, tính thống nhất với pháp luật có liên quan, gắn với điều kiện thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hiệu lực kỳ tính thuế; quy định chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 16 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chính sách và nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đấu thầu; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cơ sở dữ liệu về đấu thầu; hình thức lựa chọn nhà thầu; nguyên tắc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu; hình thức, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; nội dung, phương pháp đánh giá hồ sơ mời thầu; lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; ưu đãi trong đấu thầu mua thuốc; nguyên tắc, điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng; thực hiện, sửa đổi hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu; cơ chế kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tại phiên thảo luận có 28 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của 2 dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: phạm vi sửa đổi, bổ sung; việc thể chế các chủ trương, định hướng của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan; các quy định về phân cấp, phân quyền và cơ chế hậu kiểm; quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; đồng thời, cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau:

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), các đại biểu tập trung cho ý kiến về: chính sách của Nhà nước về quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; cơ chế điều phối, phối hợp tập trung, liên ngành về quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển; những hành vi bị nghiêm cấm; nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng biển Việt Nam và việc công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu; giải quyết xung đột, chồng lấn trong sử dụng không gian biển; các quy định về giao, cho thuê, xác lập, ghi nhận, đấu giá quyền sử dụng khu vực biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo; bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải biển và rác thải trên đảo, quần đảo; cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững…

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu tập trung cho ý kiến về: tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đối tượng và thực hiện đánh giá tác động môi trường; trường hợp phải có giấy phép môi trường và phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì thải bỏ; bổ sung quy định quản lý vật liệu từ hoạt động tái chế chất thải nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước; trao đổi quốc tế về kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; quan trắc môi trường, chuyển đổi số về bảo vệ môi trường; phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bảo vệ môi trường…

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ BẢY, ngày 7/11/2026:

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau: (1) biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; (2) nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung: (i) chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; (ii) dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; (3) thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà -Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.