Thư mời chào giá

Mời các đơn vị, tổ chức có năng lực tham gia chào giá cung cấp bản quyền chương trình phát trên sóng truyền hình của báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh năm 2026.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số: 577/QĐ-BPTTH ngày 11 tháng 08 năm 2026 của Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định và lựa chọn chương trình phát trên sóng truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh năm 2026;

Để có căn cứ phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trân trọng mời các Tổ chức, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp bản quyền chương trình phát trên sóng truyền hình gửi chào giá về Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh:

Các bộ chương trình như sau:

1. Chương trình ca nhạc Việt Nam

- Nước sản xuất: Việt Nam

- Nội dung tóm tắt:

Ca ngợi tình yêu quê hương, yêu đất nước, tình yêu đôi lứa…

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Thời lượng: từ 4 – 6 phút/bài

Format: MXF OP1a

Preset: XDCAM HD50PAL 50i

2. Chương trình thiên đường thú cưng

- Nước sản xuất: Mỹ

- Nội dung tóm tắt:

Khám phá thế giới động vật đầy màu sắc cùng Pets in Paradise TV – chuỗi chương trình giải trí kết hợp giáo dục dành cho mọi thành viên trong gia đình. Từ những câu chuyện cảm động, khoảnh khắc hài hước của các loài vật đến những kiến thức khoa học thú vị và bí quyết chăm sóc thú cưng hữu ích, mỗi tập phim đều mang đến những trải nghiệm vừa bổ ích vừa giàu cảm xúc. Không chỉ giúp người xem hiểu hơn về tập tính và cuộc sống của các loài động vật, chương trình còn tôn vinh sợi dây gắn kết đặc biệt giữa con người và những người bạn bốn chân. Pets in Paradise TV truyền cảm hứng về tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành, góp phần xây dựng một cộng đồng yêu động vật văn minh và nhân ái

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Thời lượng: từ 12 – 15 phút/tập

Format: MXF OP1a

Preset: XDCAM HD50PAL 50i

3. Chương trình thám hiểm thiên nhiên cùng Terri & Todd

- Nước sản xuất: Mỹ

- Nội dung tóm tắt:

Hãy cùng Terri và Todd bước vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú, nơi mỗi hành trình là một cơ hội khám phá vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên và những điều kỳ diệu đang chờ được hé lộ. Băng qua núi rừng, sông hồ và những vùng đất hoang sơ, bộ đôi dẫn dắt khán giả đến với các điểm đến độc đáo, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa bản địa và chiêm ngưỡng hệ động thực vật phong phú trong môi trường sống tự nhiên. Với góc nhìn chân thực và đầy hứng khởi, chương trình mang đến những trải nghiệm ngoài trời sống động, từ những cuộc chạm trán bất ngờ với động vật hoang dã đến các hoạt động khám phá đầy thử thách. Mỗi tập phim không chỉ mở ra một hành trình phiêu lưu hấp dẫn mà còn truyền tải thông điệp về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo tồn môi trường và khát vọng khám phá thế giới. Nature Adventures with Terri and Todd là lựa chọn lý tưởng cho cả gia đình, đưa người xem hòa mình vào vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, nuôi dưỡng tinh thần khám phá và truyền cảm hứng để trân trọn, gìn giữ hành tinh xanh cho các thế hệ mai sau.

- Tiêu chuẩn phát sóng:

Thời lượng: từ 12 – 15 phút/tập

Format: MXF OP1a

Preset: XDCAM HD50PAL 50i

4. Chương trình Tuyệt chiêu nhà nông

- Nước sản xuất: Việt Nam

- Nội dung tóm tắt:

Câu chuyện về các gia đình ông Dần, ông Sửu trong xóm Tiến Lên, từ bao đời nay sống và gắn bó với nghề trồng lúa nước và trồng cây ăn quả. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà Mão, người tình trong mộng một thời xa xưa của hai ông trở về quê. Sau một thời gian dài bôn ba xứ người, bà về quê kèm theo một đứa cháu vừa tốt nghiệp học viện nông nghiệp chính quy, mua đất và ruộng để làm ăn; với mục đích muốn đưa nền nông nghiệp của xóm vươn xa hơn, tạo cho cuộc sống của bà con khấm khá hơn, và sống nốt những ngày còn lại ở xóm làng quê hương. Câu chuyện bắt đầu từ đây, sự trở về của cô cháu bà Mão vô tình đã chia ra hai nền kỹ thuật nông nghiệp khác nhau, một bên là ông Dần, ông Sửu khư khư giữ lấy những phương thức nông nghiệp truyền thống xưa cũ và có phần lạc hậu. Một bên là nền kỹ thuật chăm sóc mới, khoa học và hiện đại của bà Mão và Đào. Ông Dần, ông Sửu từ chỗ từng coi bà Mão là người trong mộng nay coi bà là người không cùng quan điểm, có phần muốn phá đi nền tảng nông nghiệp truyền thống, họ khuyên bà con trong xóm không nên nghe theo Đào và tìm cách phá họai thành quả của hai cô cháu bà. Bên cạnh đó, sự phát triển của lối sống và nhịp sống hiện đại, khiến cho bà Mão lo lắng đó là lớp thanh niên trong làng bắt đầu ngại ngần việc làm nông, chê bai nghề, kiếm cớ thoái thác và thoát ly công việc tạo ra nguồn thực phẩm cho mình ăn hàng ngày.

- Tiêu chuẩn phát sóng:

Thời lượng: 15 phút/tập

Format: MXF OP1a

Preset: XDCAM HD50PAL 50i

5. Chương trình Khám phá thế giới

- Nước sản xuất: Mỹ

- Nội dung tóm tắt:

Hành tinh nơi chúng ta gọi là nhà - Trái Đất được mẹ Thiên Nhiên ưu ái rừng vàng biển bạc với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú đa dạng mà con người chúng ta vẫn chưa thể khám phá hết. Từ nơi rừng xanh bát ngát với muôn loài động vật hoang dã quý hiếm, đến nơi biển rộng mênh mông có hàng ngàn loài sinh vật vẫn còn là ẩn số với chúng ta hay những cảnh đẹp ngoạn mục ở sa mạc. Cùng khám phá Vương quốc động vật và tập tính sống của chúng để biết Động vật hoang dã và thiên nhiên đã kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên Trái Đất xinh đẹp này.Với những hiện tượng thời tiết bất thường, với những cơn lốc xoáy, cuồng phong, bão tuyết, thảm họa núi lửa, những tia sét cháy sáng như mạng nhện phủ kín bầu trời, và những ảnh hưởng lâu dài đến các thê hệ sau... phải chăng khi mẹ thiên nhiên nổi giận là lúc con người chúng ta đang được nhắc nhở về việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống và gìn giữ một hành tinh xanh. Cùng nhìn xa hơn vào bên trong vũ trụ với quá trình hình thành trải qua hàng tỉ năm. Thiên hà nơi có các vì sao, dải ngân hà tạo nên kiệt tác tự nhiên đầy ấn tượng.

- Tiêu chuẩn phát sóng:

Thời lượng: 15 phút/tập

Format: MXF OP1a

Preset: XDCAM HD50PAL 50i

6. Chương trình Hương vị Việt Nam

- Nước sản xuất: Việt Nam

- Nội dung tóm tắt:

MC và nhân vật đồng hành trải nghiệm du lịch văn hóa và kết nối vào món ăn đặc sản của địa phương. Mỗi tập sẽ giới thiệu với khán giả về 1 hay nhiều đặc sản của tỉnh thành đó. Từ nguyên liệu đến khi chế biến thành món ăn mang hương vị đặc trưng. Đầu bếp hưỡng dấn thực hiện món ăn đặc sản đó. Đầu bếp kể những câu chuyện về nguồn gốc, tên gọi nơi sản sinh ra món ăn đó, hay lý giải vì sao có sự kết hợp giữa các nguyên liệu làm nên món ăn đó. Trình tự chế biến, nguyên liệu, cách thức kết hợp các loại gia vị … được Đầu bếp từ bình dân tới chuyên nghiệp hướng dẫn, chia sẻ để nấu được món ăn đặc sản đó.

- Tiêu chuẩn phát sóng:

Thời lượng: 20 phút/tập

Format: MXF OP1a

Preset: XDCAM HD50PAL 50i

Hồ sơ gồm: Báo giá bản quyền một hoặc nhiều chương trình được nêu tại văn bản này kèm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hộ kinh doanh và Hồ sơ năng lực (nếu có).

Thời gian nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ thời điểm phát hành thư mời đến trước ngày 17/8/2026.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức – hành chính - Dịch vụ, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh - Số 2 phố Hải Long - Phường Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Người liên hệ: Hoàng Thị Hải - Phòng TC-HC-DV: 0916.394.816

Email: hoanghai28081984@gmail.com

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.