Thu ngân sách tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng 68%

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC) qua địa bàn do Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) quản lý tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu và tăng thu ngân sách nhà nước.

Công chức Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái giám sát hàng hoá XNK tại bãi kiểm hoá cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1.

Theo báo cáo của Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm thủ tục hải quan cho 2.013 doanh nghiệp với 190.952 tờ khai, tổng kim ngạch hàng hóa XNK đạt 11,324 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 4,028 tỷ USD, nhập khẩu đạt 7,296 tỷ USD. Riêng tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận, giải quyết 71.815 tờ khai, tổng kim ngạch đạt 4,005 tỷ USD. Hoạt động XNK cơ bản được duy trì ổn định, số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tiếp tục tăng, phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động thương mại qua địa bàn.

Hoạt động xuất nhập cảnh cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Từ đầu năm đến nay, tổng số phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đạt 185.145 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh đạt hơn 5,06 triệu lượt, tăng 27%, trong đó khách du lịch đạt trên 1,51 triệu lượt, tăng 32%; cư dân biên giới đạt hơn 3,54 triệu lượt, tăng 24%.

CBCS Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Móng Cái kiểm tra phương tiện XNC qua lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1.

Đặc biệt, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đạt 2.755,96 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy hiệu quả của các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời phản ánh sự phục hồi, tăng trưởng của hoạt động XNK qua các cửa khẩu, lối mở khu vực Móng Cái.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, từ ngày 7/3/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại cầu Bắc Luân II. Qua triển khai, hoạt động thông quan cuối tuần đạt hiệu quả tích cực. Trung bình mỗi ngày cuối tuần thực hiện thủ tục cho trên 200 phương tiện, với khối lượng hàng hóa trên 3.000 tấn. Việc triển khai thông quan hàng hóa vào cuối tuần đã góp phần kéo dài thêm khoảng 30% thời gian thông quan trong tuần, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và nâng cao hiệu quả XNK.