Quảng Ninh hoàn thành hơn 2/3 chỉ tiêu công tác năm

“Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương” – Đó là chủ đề công tác năm mà Quảng Ninh đặt ra cho năm 2026. Đến thời điểm này, với sự đoàn kết, đồng lòng, “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, dám nghĩ, dám làm, dám thử thách, Quảng Ninh đã hoàn thành hơn 2/3 chỉ tiêu đã đề ra. Quảng Ninh đã trở thành thành phố, trong khi tăng trưởng kinh tế đang đi đúng hướng và đảm bảo tiến độ.

Cuối năm 2025, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, trong đó xác định chủ đề công tác năm là: “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Ngoài đẩy mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, Quảng Ninh cũng quyết tâm cao độ, đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I và tiêu chuẩn trở thành thành phố.

Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026.

Từ mục tiêu ban đầu chỉ “Nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, thế nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực, cố gắng lớn, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, Quảng Ninh đã đạt tiêu chí đô thị loại I. Và từ sự định hướng, thống nhất chủ trương của Trung ương, Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh đã được địa phương chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn trở thành thành phố, gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí, chức năng, tiêu chí đô thị loại I và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Vào ngày đầu tiên của tháng 9 vừa qua, trong niềm vui chung cùng cả nước mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vỡ òa trong niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Như vậy là Quảng Ninh đã thực hiện xuất sắc vượt chỉ tiêu: “Nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương” mà chủ đề công tác năm đã đề ra. Giờ đây, với nền tảng vững chắc của tăng trưởng những năm trước đó, cùng đà tiến bước của 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh cũng đang tăng tốc về đích hoàn thành chỉ tiêu: “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”.

Với sự điều hành, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sáng tạo, kịp thời trong phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh 8 tháng đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng. Trong đó, thu nội địa đạt 60.459 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 30.433 tỷ đồng, đã hoàn thành kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.572 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trên 13% của cả năm 2026, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt mốc trên 100.000 tỷ đồng, Quảng Ninh đã xây dựng, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý III lên 15,41%, 9 tháng đạt 12,56% và cả năm là 13,21%. Trong đó thành phố có những yêu cầu cao hơn đối với từng ngành, từng lĩnh vực, dự án, sản phẩm…

Sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam.

Nhấn mạnh về mục tiêu tăng trưởng, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, đánh giá sát từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, dự án; chủ động cập nhật, bổ sung số liệu, bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác năng lực và kết quả thực tế của thành phố. Đồng thời, tập trung nhận diện rõ những khó khăn, điểm nghẽn đang tác động đến tăng trưởng để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là trong công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và thu ngân sách. Cùng với đó, các đơn vị phải chủ động khai thác những dư địa tăng trưởng còn lại, phát huy hiệu quả các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Chặng đường từ nay đến cuối năm không còn dài, mục tiêu tăng trưởng mà thành phố Quảng Ninh đặt ra là rất cao, đòi hỏi sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong thành phố. Việc phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra sẽ là minh chứng sinh động nhất, rõ nét nhất, là lời khẳng định của một thành phố trẻ giàu khát vọng cống hiến, vươn lên.