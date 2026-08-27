Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phát triển con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới. Toàn ngành xác định chủ đề năm học 2026-2027 là "Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất" và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH GIANG)

Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục. Hoàn thiện xây dựng và đưa vào triển khai trên nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, bộ chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo quốc gia, bộ chỉ số phát triển giáo dục địa phương và bộ chỉ số phát triển giáo dục đại học. Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo thành hệ thống chỉ số theo dõi hằng năm, mốc trung gian đến năm 2030 và cơ quan chịu trách nhiệm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại những lĩnh vực, địa phương chậm hoặc nhiều vướng mắc; đánh giá theo kết quả đầu ra và tác động của việc triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH GIANG)

Tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất. Ưu tiên ngân sách và đầu tư công cho giáo viên, phòng học, phòng học bộ môn, thiết bị, trường nội trú biên giới, hạ tầng số, phòng thí nghiệm và đào tạo nhân lực chiến lược; rà soát danh mục đầu tư công trung hạn theo mức độ cấp thiết và tác động; hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách cho giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo sứ mệnh, chất lượng và kết quả đầu ra.

Sửa đổi quy định về định mức giáo viên; điều động giáo viên giữa các địa bàn để khắc phục thừa, thiếu cục bộ. Hoàn thiện cơ chế hợp đồng, thỉnh giảng, dạy thêm giờ và chính sách thu hút đối với môn học, ngành nghề, địa bàn khó tuyển. Thực hiện tốt mô hình trường nội trú biên giới, đánh giá và mở rộng tại các địa bàn khó khăn.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại hội nghị. (Ảnh THANH GIANG)

Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, kỷ cương và an toàn trường học. Tiếp tục tinh giản nội dung, nâng chất lượng giờ học chính khóa, tổ chức dạy học hai buổi/ngày phù hợp điều kiện; tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, nghệ thuật và thể chất; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Cắt giảm cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết để giáo viên tập trung cho chuyên môn; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực; siết kỷ cương thi cử, tuyển sinh và quản lý dạy thêm, học thêm.

Sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới; tăng cường giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, sức khỏe và an toàn trường học thành nhiệm vụ thường xuyên có chỉ số theo dõi; tăng tư vấn tâm lý, y tế trường học; phòng, chống bạo lực, xâm hại và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nghiên cứu xây dựng quy định kiểm soát truy cập mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm gọn nhẹ, thực chất, phòng, chống gian lận, tiêu cực.

Cơ cấu lại mạng lưới và ngành nghề giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường; tập trung đầu tư các cơ sở có khả năng dẫn dắt và trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia, vùng; đưa doanh nghiệp tham gia thực chất vào xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng; tăng cường dự báo cung-cầu, đặt hàng đào tạo và công khai kết quả việc làm sau tốt nghiệp. Triển khai có hiệu quả mô hình trung học nghề, mô hình đào tạo kép, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Triển khai nền tảng quản trị nhân lực, kỹ năng và việc làm quốc gia, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thị trường lao động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH GIANG)

Hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao. Kiểm soát tăng quy mô gắn điều kiện bảo đảm chất lượng; ưu tiên STEM và công nghệ chiến lược nhưng gắn với chất lượng đầu vào, đội ngũ, phòng thí nghiệm và việc làm. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo sau đại học, đội ngũ tiến sĩ và các nhóm nghiên cứu mạnh; chuyển đánh giá nghiên cứu từ số lượng công bố sáng chế, sản phẩm, chuyển giao và tác động thực tế.

Đẩy nhanh sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế. Nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng động lực, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Trọng tâm là liên kết tập trung các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp và hạ tầng dùng chung; gắn quy hoạch giáo dục đại học với quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế-xã hội. Chuyển dần từ đầu tư đơn lẻ sang đầu tư theo hệ sinh thái, có phân công sứ mệnh và chia sẻ hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng dựa trên tri thức.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo. Hoàn thiện xây dựng và triển khai nền tảng quản trị số giáo dục quốc gia. Chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và khai thác dữ liệu; sử dụng học bạ số, văn bằng số, VNeID và dữ liệu thi, tuyển sinh để giảm giấy tờ, báo cáo thủ công; xây dựng cơ chế kiểm tra chất lượng dữ liệu và trách nhiệm cập nhật; kết nối dữ liệu giáo dục với lao động, khoa học-công nghệ và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học, đánh giá và cá thể hóa học tập đi cùng quy định về quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và liêm chính học thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế, chuyển trọng tâm từ số lượng thỏa thuận sang sản phẩm và kết quả cụ thể; mỗi hợp tác chiến lược phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và chỉ số đánh giá. Ưu tiên hợp tác trong STEM, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…