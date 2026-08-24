Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile: Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực

Chiều ngày 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/8/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Chile thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Chile.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Chile tới Việt Nam sẽ góp phần duy trì đà phát triển quan hệ Việt Nam - Chile thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Chile tới Việt Nam sẽ góp phần duy trì đà phát triển quan hệ Việt Nam - Chile thời gian tới, phục vụ hiệu quả lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực.

Bộ trưởng Mackenna khẳng định Chile coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Pérez Mackenna trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp đoàn. Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chile, Bộ trưởng Mackenna chúc mừng Việt Nam về những thành tựu tăng trưởng kinh tế nổi bật thời gian qua và mong muốn trao đổi về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng Mackenna đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả cuộc hội đàm thành công với Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và khẳng định Chile coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm phát huy thế mạnh của mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn các kênh, các cấp, bao gồm cả đối ngoại Đảng và ngoại giao nghị viện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn các kênh, các cấp, bao gồm cả đối ngoại Đảng và ngoại giao nghị viện; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước bao gồm Tham khảo Chính trị và Hội đồng Thương mại tự do; tạo điều kiện cho các mặt hàng là thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau; tăng cường hợp tác về tài chính-ngân hàng, khoa học-công nghệ và quốc phòng-an ninh.

Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương và liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Chile làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cá nhân Thủ tướng tới Tổng thống Chile José Antonio Kast, cùng lời mời Tổng thống thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna bày tỏ nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna bày tỏ nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Chính phủ, cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các đối tác Việt Nam để cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.

Bộ trưởng nhấn mạnh tiềm năng cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản, nông nghiệp và chế biến nông sản công nghệ cao, khai khoáng và chuyển đổi năng lượng, khoa học công nghệ và giáo dục; rà soát và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác về tài chính, thương mại và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ trưởng Ngoại giao Chile cũng đã trân trọng chuyển lời của Tổng thống José Antonio Kast mời Lãnh đạo cấp cao và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Chile trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm ơn lời mời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp các chuyến thăm cấp cao vào thời điểm phù hợp./.