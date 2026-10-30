Tiêm chủng - biện pháp phòng bệnh hiệu quả

Tiêm chủng vắc-xin đầy đủ, đúng lịch là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng. Ngành Y tế Quảng Ninh đang đẩy mạnh Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tăng cường quản lý đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét và triển khai tiêm bổ sung các loại vắc-xin, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ, chủ động kiểm soát dịch bệnh.

Tại xã Đầm Hà, chương trình tiêm vắc-xin uốn ván-bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi có 453 trẻ thuộc diện tiêm chủng. Trong đợt 1, Trạm Y tế xã đã tổ chức tiêm cho 309 trẻ đủ điều kiện. Để tiếp tục nâng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, Trạm phối hợp với các nhà trường rà soát những trẻ chưa được tiêm, thông báo lịch tiêm bổ sung đến phụ huynh, đồng thời bố trí nhân lực khám sàng lọc, thực hiện tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm, bảo đảm an toàn theo quy định.

Bác sĩ Đặng Thị Thời, Giám đốc Trạm Y tế xã Đầm Hà, chia sẻ: "Chúng tôi xác định tiêm chủng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác y tế dự phòng. Trạm tăng cường phối hợp với các trường học, thôn và đội ngũ y tế cơ sở để rà soát, quản lý chặt chẽ trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Đối với những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, chúng tôi chủ động thông báo, vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm bổ sung, phấn đấu không bỏ sót đối tượng và bảo đảm an toàn trong mỗi buổi tiêm".

Nhân viên y tế xã Đầm Hà tiêm vắc-xin Td cho học sinh 7 tuổi tại Trường Tiểu học Đầm Hà.

Từ tháng 10/2026, Quảng Ninh triển khai tiêm bổ sung vắc-xin Td cho trẻ 7 tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, toàn thành phố có 22.729 trẻ thuộc diện tiêm chủng, với 24.000 liều vắc-xin được phân bổ. Chiến dịch triển khai đến tháng 1/2027, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm từ 95% trở lên. Việc bổ sung vắc-xin Td giúp củng cố miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván cho trẻ ở lứa tuổi học đường, hạn chế nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nguy hiểm.

Cùng với triển khai tiêm bổ sung vắc-xin Td, công tác tiêm chủng thường xuyên tiếp tục được duy trì tại các địa phương. Theo CDC Quảng Ninh, tính đến ngày 12/10/2026, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 74,1%, tương đương 78% kế hoạch năm. Một số loại vắc-xin có tỷ lệ thực hiện khá cao, như vắc-xin 5 trong 1 đạt 75,7%, vắc-xin phòng tiêu chảy do vi rút Rota đạt 75,3%, vắc-xin viêm gan B sơ sinh đạt 74,8% và vắc-xin sởi đạt 74,5%. Tỷ lệ tiêm đủ mũi uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 71,5%.

Công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng tiếp tục được tăng cường. Quảng Ninh không ghi nhận vi rút bại liệt hoang dại, không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu; 100% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh. Tỷ lệ mắc sởi là 4,7 ca/vạn dân, ho gà là 0,2 ca/vạn dân, đều nằm trong giới hạn chỉ tiêu giám sát năm 2026. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ một số loại vắc xin vẫn cần tiếp tục được cải thiện. Ngành Y tế đang chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, quản lý đối tượng, tập trung tiêm bù, tiêm vét tại những địa bàn có tỷ lệ thực hiện thấp.

Lãnh đạo CDC Quảng Ninh giám sát công tác tiêm chủng tại Trạm Y tế phường Hà Lầm.

Một trong những giải pháp được Quảng Ninh chú trọng là kiểm tra tiền sử tiêm chủng cho trẻ khi nhập học. Trong năm học 2025-2026, toàn thành phố đã rà soát tiền sử tiêm chủng cho 47.806 trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi và học sinh lớp 1, đạt 100% số đối tượng thuộc diện rà soát. Qua đó, đã thực hiện tiêm bù 14.339/16.289 mũi vắc-xin cần bổ sung, đạt 88%. Hoạt động này tiếp tục được triển khai trong năm học 2026-2027, giúp phát hiện những trường hợp chưa hoàn thành lịch tiêm, kịp thời tổ chức tiêm bổ sung, giảm nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm trong môi trường học đường.

Cùng với nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin, Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng. Sau 90 ngày triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, toàn thành phố đã rà soát, phân loại 677.603 hồ sơ. Trong đó, 630.686 hồ sơ đủ căn cứ đã được làm sạch, đạt 100%; toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu hoàn thành xử lý các hồ sơ đủ điều kiện. Đối với 46.864 hồ sơ chưa đủ căn cứ và 53 hồ sơ gặp lỗi kỹ thuật, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, bổ sung thông tin. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng, theo dõi lịch tiêm và hạn chế bỏ sót các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành Y tế tiếp tục duy trì cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu thường xuyên, bảo đảm thông tin tiêm chủng "đúng, đủ, sạch, sống". Đồng thời, chú trọng quản lý chặt chẽ đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét và nâng cao chất lượng, an toàn các buổi tiêm chủng. Sự chủ động của các cơ sở y tế cùng ý thức đưa trẻ đi tiêm đầy đủ, đúng lịch của mỗi gia đình sẽ góp phần duy trì tỷ lệ bao phủ vắc-xin, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.