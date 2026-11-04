Nâng cao chất lượng sống từ các dịch vụ thiết yếu

Các dịch vụ thiết yếu ngày càng được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ văn hóa của người dân khu vực nông thôn.

Trong các dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe là nhu cầu được người dân đặc biệt quan tâm. Việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Người dân xã Hoành Mô khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Hoành Mô.

Tại xã Hoành Mô, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện địa bàn vùng cao biên giới. Bên cạnh tổ chức khám tập trung, Trạm Y tế xã phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện khám lưu động, đến tận nhà đối với những trường hợp già yếu, khó khăn trong đi lại.

Đến ngày 30/9, toàn xã có 8.943/8.943 lượt người được khám, đạt 100% kế hoạch. Qua các đợt khám, sàng lọc, cán bộ y tế phát hiện 4 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, 2 trường hợp đã được phẫu thuật thành công, sức khỏe hiện ổn định; 1 trường hợp mắc bệnh cơ tim giãn được khám chuyên khoa tại Bệnh viện Sản Nhi, đang phối hợp theo dõi, điều trị nội khoa tại nhà; trường hợp còn lại mắc thông liên nhĩ, được theo dõi cân nặng để tiến hành phẫu thuật khi đủ điều kiện. Các trường hợp người dân đến khám cũng được tư vấn, điều trị và cấp thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ CKI Hoàng Hải Yến, Giám đốc Trạm Y tế xã Hoành Mô, cho biết: "Chương trình khám sức khỏe toàn dân giúp trạm nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người mắc bệnh mạn tính được kiểm tra định kỳ hằng tháng để kịp thời phát hiện bất thường, phòng ngừa biến chứng. Đặc biệt, 100% người dân được khám đã có hồ sơ sức khỏe điện tử, kết quả được liên thông trên VNeID và thường xuyên cập nhật, thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe lâu dài".

Cùng với chăm sóc sức khỏe, giáo dục cũng là lĩnh vực được quan tâm đầu tư, nhằm bảo đảm điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thành phố chủ động triển khai các chính sách giáo dục đặc thù với tổng kinh phí khoảng 800 tỷ đồng/năm học, tập trung hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, nhóm yếu thế thông qua các chính sách về sữa học đường, sách giáo khoa, tiền ăn, học phí, chỗ ở, đưa đón và các chính sách khen thưởng, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn.

Cùng với đó, chương trình lắp đặt điều hòa tại các cơ sở giáo dục được triển khai với 8.420 thiết bị, tổng kinh phí gần 187 tỷ đồng. Đến ngày 5/10, có 25/54 xã, phường, đặc khu đã triển khai đầu tư, lắp đặt theo kế hoạch. Dịp khai giảng năm học 2026-2027, 2/6 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới cũng đã hoàn thành xây dựng, gồm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các địa bàn còn khó khăn.

Thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội cũng tiếp tục được triển khai, hướng tới chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp, hỗ trợ sinh kế, nhà ở và bảo trợ xã hội góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn.

Tổng chi cho an sinh xã hội trong 6 tháng ước đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2025; trợ cấp hằng tháng được chi trả cho 11.502 lượt người có công, với tổng kinh phí 222,09 tỷ đồng. Thành phố cũng bố trí 154,383 tỷ đồng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hỗ trợ bảo hiểm y tế, trong đó 65 tỷ đồng hỗ trợ gần 1.000 người theo chính sách riêng của thành phố, 89,383 tỷ đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 131.213 người. Đồng thời, thành phố chú trọng tạo sinh kế, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố tạo thêm khoảng 20.800 việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 88%...