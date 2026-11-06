Để trẻ em được chăm sóc sức khỏe toàn diện

Quảng Ninh luôn quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em với nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm trẻ được tiếp cận các dịch vụ y tế, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Tại xã Hoành Mô, thông qua chương trình khám sức khỏe toàn dân, 3 trẻ mắc dị tật thừa ngón tay gồm N.A.T (2 tuổi), T.M.Q (8 tuổi) và V.H.T (7 tuổi) đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh phẫu thuật, điều trị chuyên sâu vào tháng 10/2026. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành đánh giá tình trạng dị tật, xây dựng phương án can thiệp phù hợp.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh khám lâm sàng cho các bệnh nhi xã Hoành Mô. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cung cấp

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Năng, Trưởng Đơn nguyên Bỏng - Tạo hình - Vi phẫu (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh) trực tiếp phẫu thuật cho 3 bệnh nhi, cho biết: Với đặc thù phẫu thuật dị tật bàn tay ở trẻ em, ê-kíp đã tập trung xử lý chính xác phần tổ chức dị tật, bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu quan trọng, đồng thời tạo hình vùng phẫu thuật nhằm đạt hiệu quả hài hòa cả về chức năng vận động và thẩm mỹ sau mổ. Các ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sau mổ cả 3 bệnh nhi ổn định sức khỏe, bàn tay đạt kết quả tạo hình tốt. Các bác sĩ đã theo dõi quá trình hồi phục và hướng dẫn gia đình chăm sóc sau phẫu thuật.

Việc phát hiện và can thiệp kịp thời các dị tật bẩm sinh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Đặc biệt, thông qua chương trình khám sức khỏe toàn dân, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, phát hiện sớm những bất thường để được tư vấn, điều trị phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cung cấp

Thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh không ngừng phát triển năng lực chuyên môn, ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại trong chăm sóc và điều trị cho trẻ em. Đặc biệt, bệnh viện đã điều trị thành công nhiều trường hợp trẻ sinh non và trẻ mắc các bệnh lý nặng như suy hô hấp, nhiễm trùng bẩm sinh, tim bẩm sinh…

Tại Khoa Sơ sinh, có hàng trăm trẻ sơ sinh được điều trị. Có những em bé khi mới ra đời tuổi thai 26-28 tuần, nặng 500-600g và nếu trước đây, những ca sinh non ở mức độ này buộc phải chuyển tuyến trung ương để điều trị; nay với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao và các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại, giúp các bé được điều trị và hồi phục ngay tại địa phương.

Trong nhiều năm, phương pháp chuẩn điều trị suy hô hấp tại các bệnh viện là đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, bơm Surfactant trực tiếp. Tuy hiệu quả, nhưng kỹ thuật này đi kèm nhiều rủi ro: Tổn thương đường thở, viêm phổi liên quan thở máy, xuất huyết phổi, bệnh phổi mạn tính trẻ sinh non… Việc sử dụng an thần, giãn cơ kéo dài cũng ảnh hưởng đến tuần hoàn, tiêu hóa, dinh dưỡng và thần kinh của trẻ.

Chăm sóc và điều trị cho trẻ sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Vì thế, sự xuất hiện của kỹ thuật Lisa - bơm Surfactant ít xâm lấn được xem là bước đột phá trong hồi sức sơ sinh trên thế giới. Từ năm 2020, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã bắt đầu nghiên cứu tiến trình áp dụng Lisa và đến giữa năm 2023 chính thức triển khai kỹ thuật. Sau thời gian thực hiện, kết quả ghi nhận cho thấy phương pháp này mang lại hiệu quả vượt trội so với các phương pháp truyền thống.

Phương pháp Lisa sử dụng catheter mềm, đường kính nhỏ (1-1,5mm) để đưa Surfactant vào khí quản của trẻ. Trong suốt quá trình, trẻ vẫn duy trì thở áp lực dương liên tục qua mũi, không cần an thần sâu, không ngừng tự thở. Phương pháp này đem lại nhiều ưu điểm như: Giảm tối đa xâm lấn đường thở, hạn chế đáng kể biến chứng của thở máy, duy trì hô hấp sinh lý của trẻ…

Quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của thế hệ tương lai.