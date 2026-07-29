Tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tính đến ngày 30/6/2026, Quảng Ninh có gần 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới 99,5%, doanh nghiệp FDI chiếm 0,4%, doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,1%. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có hơn 49.100 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng, Quảng Ninh đang tập trung triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với các giải pháp thực hiện đồng bộ.

Sở KH&CN Quảng Ninh phối hợp với Viện Lãnh đạo, quản trị và quản lý Việt Nam (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) tổ chức chương trình CEO Mentoring hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực quản trị.

Điều đáng chú ý là khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu trong đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Nếu năm 2020 khu vực này đóng góp khoảng 39% tổng thu ngân sách, thì đến năm 2025, tỷ lệ đã tăng lên khoảng 50% (mức cao nhất trong giai đoạn 2020-2025). 6 tháng đầu năm 2026, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng góp khoảng 52% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là đầu tư cho động lực tăng trưởng của nền kinh tế, thời gian qua Quảng Ninh đã xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp với sự tham gia đồng bộ của nhiều sở, ngành và chính quyền địa phương.

Sở Tài chính được giao là cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối các chính sách hỗ trợ. Sở KH&CN tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng. Sở Công Thương đảm nhiệm xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, thương mại điện tử và các chương trình khuyến công. Các sở, ngành khác và địa phương triển khai chính sách theo chức năng về đất đai, lao động, đào tạo nghề, đầu tư, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường.

Ông Lê Như Thiều, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: "Sự phân công rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chỉ cần tiếp cận một đầu mối, nhưng vẫn được hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực khác nhau".

Cùng với việc phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị chức năng, các chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng đã bám sát theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo đó, trong lĩnh vực nâng cao năng lực quản trị, tỉnh đã tổ chức 9 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cho khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đối với đổi mới công nghệ, tỉnh đã hỗ trợ 25 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 22000, HACCP.

Trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia hội chợ OCOP, chương trình kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại điện tử và tham gia các cụm liên kết ngành. Đến nay đã có 82 sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và sản phẩm OCOP của tỉnh được kết nối tiêu thụ tại nhiều hệ thống phân phối lớn trong nước, mở rộng đáng kể đầu ra cho doanh nghiệp và hợp tác xã. Đặc biệt, công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp được chú trọng. Các hộ kinh doanh được tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu theo quy định. Năm 2025 có tổng số 39 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; 6 tháng đầu năm 2026 có thêm 45 hộ thực hiện chuyển đổi.

Phường Hà Lầm hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện việc chuyển đổi sang doanh nghiệp.

Theo đó, trong lĩnh vực nâng cao năng lực quản trị, tỉnh đã tổ chức 9 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cho khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đối với đổi mới công nghệ, tỉnh đã hỗ trợ 25 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 22000, HACCP.

Trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia hội chợ OCOP, chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại điện tử và tham gia các cụm liên kết ngành. Đến nay đã có 82 sản phẩm nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP của tỉnh được kết nối tiêu thụ tại nhiều hệ thống phân phối lớn trong nước, mở rộng đáng kể đầu ra cho doanh nghiệp và hợp tác xã.

Bên cạnh việc ban hành chính sách, Quảng Ninh duy trì nhiều kênh tiếp nhận, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, thuế hay tiếp cận đầu tư được giải quyết kịp thời, góp phần giảm chi phí thời gian và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Đối với chính sách tín dụng, tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực ưu tiên tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp. Song song với đó là triển khai các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ, giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính, việc triển khai một số chính sách hỗ trợ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn những hạn chế nhất định. Nguồn lực ngân sách dành riêng cho hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Trong khi đó, một bộ phận doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh còn hạn chế về năng lực quản trị, nguồn lực tài chính, cũng như khả năng tiếp cận thông tin.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, chia sẻ: "Từ thực tiễn địa phương và nhận diện các điểm nghẽn của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện tỉnh đã đề xuất, kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi); trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm, như có chính sách bảo lãnh tín dụng khi doanh nghiệp chưa có đủ tài sản thế chấp; hỗ trợ vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư trang trại chăn nuôi công nghiệp, khu giết mổ; có quy định hỗ trợ mặt bằng ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; bổ sung vai trò và cơ chế hỗ trợ cho Hiệp hội Doanh nghiệp cấp tỉnh tham gia hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".