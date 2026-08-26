Xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố hạnh phúc

Ngày 26/8, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận cuộc họp.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026; công tác chuẩn bị Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh vào ngày 28/8.

Chỉ đạo các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo người dân thực sự được thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc khám sức khỏe cho học sinh các cấp học ngay trong tháng 9 năm nay.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh, là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực của nhiều thế hệ, là sự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải tập trung tối đa để hoàn thành các khâu chuẩn bị, đảm bảo lễ công bố được tổ chức thành công trên mọi phương diện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trở thành thành phố cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn cho Quảng Ninh trong quá trình phát triển. “Phải quyết tâm để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành một thành phố tiên phong, một thành phố đi đầu, một thành phố mẫu mực trong phát triển toàn diện mọi mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, bảo đảm giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, phải xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam để đảm bảo người dân được sống trong môi trường lành mạnh” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu.

Đồng chí cũng lưu ý thống nhất cách gọi trong các văn bản chính thống, các bài phát biểu và trên các diễn đàn là sử dụng tên gọi “thành phố Quảng Ninh” theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Đây là yêu cầu cần được quán triệt thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ về dấu mốc phát triển mới của Quảng Ninh.

Cho ý kiến về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát ngay toàn bộ các điểm có nguy cơ sụt lún, sạt lở trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xây dựng phương án khắc phục hiệu quả; lưu ý phải rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.