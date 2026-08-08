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Dưới 15% - là tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi Quảng Ninh phấn đấu đạt vào năm 2030

Báo Quảng Ninh trên

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#thấp còi #suy dinh dưỡng

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