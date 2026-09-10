Trao học bổng cho học sinh mồ côi phường Hà Tu

Ngày 10/9, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh tổ chức trao học bổng đỡ đầu cho hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Hà Tu.

Hai học sinh là em Nguyễn Thị Thu Hằng (12 tuổi, học lớp 5) và em Nguyễn Thị Quỳnh Thúy (11 tuổi, học lớp 4), Trường TH-THCS Hà Tu. Hằng và Thúy là hai chị em ruột, mồ côi bố, mẹ không ở cùng; hiện các em sống với ông bà nội. Ông nội các em làm nghề đánh bắt hải sản, thu nhập không ổn định, bà ở nhà.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và đại diện nhà hảo tâm trao học bổng cho hai em Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Quỳnh Thúy tại Làng Chài, khu 4, phường Hà Tu.

Dù hoàn cảnh khó khăn, hai em luôn chăm ngoan, nỗ lực trong học tập. Dịp này, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh cùng nhà hảo tâm đã trao 12 triệu đồng học bổng đỡ đầu (mỗi em 6 triệu đồng) nhằm hỗ trợ các em trong năm học 2026-2027.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Hội Khuyến học thành phố đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường và nỗ lực vươn lên trong học tập.