Trao tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Chẽ

Nhân dịp năm học mới 2026-2027, ngày 28/8, Hội Khuyến học Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị, nhóm thiện nguyện tổ chức trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ), đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Quảng Ninh, UBND xã Ba Chẽ cùng các nhà hảo tâm trao những suất quà cho học sinh tại điểm trường Khe Pụt thuộc Trường TH-THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ).

Chương trình có sự đồng hành của Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu; Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Binh đoàn 19); Hội Phụ nữ Nhà máy X48 - Quân chủng Hải quân cùng chính quyền địa phương.

Tại 4 điểm trường: Làng Mới, Khe Pụt, Tân Sơn và Cái Gian thuộc Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ), Hội Khuyến học Quảng Ninh cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 227 suất quà cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm ba lô, vở viết, bút và các đồ dùng học tập thiết yếu, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.

Hội Khuyến học Quảng Ninh trao bảng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho các đơn vị, nhà hảo tâm

Cùng với những phần quà thiết thực, 20 học sinh khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các điểm trường được trao học bổng trị giá 500.000 đồng/suất. Tổng trị giá quà tặng cho hoạt động này là 66,7 triệu đồng.

Dịp này, Hội Khuyến học Quảng Ninh và các nhà hảo tâm cũng trao 35 triệu đồng trong tổng số 60 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho gia đình chị La Thị Trình, ở thôn Nà Pá (xã Quảng Tân). Chị Trình có hoàn cảnh đặc biệt, chồng mất, một mình chị đang nuôi 4 con nhỏ trong độ tuổi đi học, cuộc sống còn nhiều khó khăn không có khả năng xây dựng nhà ở mới.

Đại diện Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu và Nhóm từ thiện Cao Sơn Ất Tỵ trao tặng quà và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chị La Thị Trình (thôn Nà Pá, xã Quảng Tân)

Các hoạt động thiện nguyện đã tiếp thêm động lực để các em tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập và sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027.