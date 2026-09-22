Hoành Mô: Tổ chức chương trình “Đêm trăng Cao Ly” vào ngày 26 và 27/9

UBND xã Hoành Mô vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc tổ chức chương trình “Đêm trăng Cao Ly” năm 2026. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (26-27/9), hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách không gian trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc tại vùng đất biên cương.

Chương trình được tổ chức tập trung từ 8h00 ngày 26/9/2026 đến 11h00 ngày 27/9/2026. Trong đó, ngày 26/9 sẽ diễn ra Lễ khai mạc cùng Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đêm Trăng Cao Ly” với các tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Dao, Sán Chỉ, Tày kết hợp hài hòa với các yếu tố nghệ thuật hiện đại.

Núi Cao Ly, xã Hoành Mô là không gian chính diễn ra chương trình "Đêm trăng Cao Ly".

Sáng ngày 27/9, từ 5h-6h30, du khách được tham gia hoạt động trải nghiệm săn mây, ngắm bình minh và đi bộ khám phá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ trên đỉnh núi Cao Ly. Tiếp đó là các nội dung thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra phần thi “Nữ hoàng Bí Ngô” gắn liền với hoạt động tôn vinh và quảng bá nông sản đặc trưng địa phương. Bên cạnh đó, ban tổ chức bố trí riêng khu vực cắm trại và lưu trú qua đêm trên đỉnh Cao Ly với nội quy và hướng dẫn an toàn, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn đêm trăng của du khách.

Không gian ẩm thực, nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống cũng được quy hoạch bài bản. Trong khuôn khổ chương trình, xã Hoành Mô cũng đẩy mạnh chuyển đổi số khi tích hợp mã QR tại các điểm check-in để du khách dễ dàng tra cứu lịch trình, bản đồ điểm đến và thông tin sản phẩm du lịch.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, thiết thực và văn minh, UBND xã Hoành Mô đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường trước, trong và sau chương trình.

Đồng chí Vũ Duy Văn, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô cho biết: Chương trình “Đêm trăng Cao Ly” năm 2026 nhằm cụ thể hóa kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cắm trại săn mây đỉnh Cao Ly, qua đó quảng bá nét đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo của xã Hoành Mô. Sự kiện hướng tới mục tiêu từng bước xây dựng “Đêm trăng Cao Ly” trở thành sản phẩm du lịch định kỳ, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và khẳng định hình ảnh điểm đến Hoành Mô thân thiện và hấp dẫn”.