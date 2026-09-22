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Ban CHQS xã Hải Ninh bố trí phương tiện cứu hộ tại các điểm xung yếu

Báo Quảng Ninh trên

Ngày 22/9, Ban CHQS xã Hải Ninh đã tổ chức lắp đặt, bố trí phương tiện cứu hộ tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn trên địa bàn.

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Ban CHQS xã Hải Ninh lắp đặt áo phao, phao cứu hộ tại các khu vực xung yếu trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, qua rà soát, Ban CHQS xã đã bố trí 120 áo phao và 80 phao tròn cứu hộ tại 3 vị trí, gồm các khu vực ngầm tràn, cầu treo và điểm có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Các trang thiết bị được đặt tại vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận, sẵn sàng sử dụng khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không chủ quan, không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết.

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Các phương tiện cứu hộ được bố trí tại vị trí dễ quan sát, thuận tiện sử dụng khi có tình huống khẩn cấp.

Việc chủ động bố trí phương tiện cứu hộ góp phần cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao năng lực ứng phó từ cơ sở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Hải Ninh (Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hải Ninh)

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từ khóa:

#Xã Hải Ninh #Phương tiện cứu hộ #Ban CHQS

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