Trên 200 đại biểu tham gia hội nghị truyền thông Luật Địa chất và khoáng sản năm 2026

Chiều 29/10, tại phường Hạ Long, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh tổ chức hội nghị truyền thông Luật Địa chất và khoáng sản năm 2026 cho trên 200 đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Cán bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phổ biến về Luật Địa chất và khoáng sản.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến các nội dung: Điểm mới cần lưu ý của Luật Địa chất và khoáng sản; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; một số quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành luật; dự thảo báo cáo đề xuất chính sách của Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi).

Các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các nội dung được cơ quan chuyên môn giải đáp, làm rõ, giúp các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nắm vững quy định pháp luật, thống nhất cách hiểu và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản; đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.