Đặc sắc các tiết mục khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026

Như tin đã đưa, vào buổi tối 19/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026. Hội diễn đã quy tụ hơn 1.000 diễn viên quần chúng và đông đảo thợ mỏ, công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài thành phố Quảng Ninh.

Dưới đây là hình ảnh một số tiết mục đặc sắc do phóng viên và cộng tác viên của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ghi lại trong đêm khai mạc Hội diễn:

Tốp múa nam nữ Công ty Than Hòn Gai mở màn chương trình với tiết mục "Một dáng rồng tiên" (biên đạo múa Nhật Trường).

Màn hát múa "Việt Nam kiêu hãnh" hào hùng, khí thế do đội nghệ thuật quần chúng Than Hòn Gai biểu diễn.

Ca sĩ Quang Ước (Than Hòn Gai) thể hiện ca khúc "Việt Nam trong tôi là" với chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc.

Ca khúc "Hạ Long trong tôi" qua phần thể hiện của tốp nữ Than Hòn Gai.

Tiết mục tốp ca nam "Bỏ rượu xuống núi làm than" mang nét diễn mộc mạc, khỏe khoắn của những người thợ mỏ.

Sắc màu rạng rỡ của tốp ca nam nữ Than Hòn Gai trong ca khúc "Quảng Ninh thành phố trong nắng mai".

Màn hát múa tự biên "Ngọn lửa Vinacomin" khép lại phần thi diễn đầy nhiệt huyết của Công ty Than Hòn Gai.

Khí thế trang nghiêm, hùng tráng của dàn hợp xướng Tuyển than Cửa Ông trong ca khúc "Quảng Ninh ánh bình minh rực rỡ".

Phần trình diễn sâu lắng, truyền cảm với nhạc phẩm "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" của NSVM Việt Hưng.

Tiết mục múa "Vũ điệu san hô" gây ấn tượng với trang phục rực rỡ và tạo hình sân khấu mềm mại.

Tốp ca nam Công ty Tuyển than Cửa Ông tự tin thể hiện ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền".

Giọng ca NSVM Thùy Dung ngọt ngào, tinh tế qua bài hát "Trời và đất".

Đoàn Tuyển than Cửa Ông hòa giọng trong liên khúc hợp xướng - mashup "Tự hào Than - Khoáng sản Việt Nam và Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai, khép lại đêm thi diễn trọn vẹn và tự hào.

Màn hát múa "Dấu chân trong lò" do Đoàn NTQC thành phố Quảng Ninh thể hiện.

Màn hát múa "Kỷ luật đồng tâm" của Đoàn NTQC thành phố Quảng Ninh khép lại đêm diễn khai mạc.

Đại diện các sở, ngành và lãnh đạo TKV chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng sau đêm khai mạc.