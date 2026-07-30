Trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đô thị thông minh

Sau nhiều năm kiên trì đầu tư hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Những tiện ích số ngày càng hiện diện trong đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo nền tảng xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương phát triển hiện đại, bền vững.

Ông Trương Duy Huệ, phường Quảng Yên (thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ khu Khê Chanh khảo sát chuẩn bị lắp điện chiếu sáng trong khu.

Có gần 40 năm gắn bó với mảnh đất Quảng Ninh, ông Trương Duy Huệ (phường Quảng Yên) là một trong những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển mình của Vùng mỏ. “Điều tôi cảm nhận rõ nhất không chỉ là đường sá, đô thị khang trang hơn mà là cuộc sống hằng ngày tiện lợi hơn. Nhiều dịch vụ thiết yếu được số hóa, người dân được phục vụ nhanh, minh bạch, tiết kiệm thời gian, đặc biệt dịch vụ y tế đa số làm trên môi trường số như: Đăng ký khám online, thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh phòng, giúp tiết kiệm thời gian nhiều cho người dân" - ông Huệ chia sẻ.

Có thể thấy, trong nhiều năm qua, Quảng Ninh kiên định mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành đô thị thông minh, kiểu mẫu, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Nhờ đó, Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành.

Để vận hành đô thị thông minh, Quảng Ninh xác định hạ tầng số là nền móng. Đến nay, 100% xã, phường, đặc khu đã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Toàn tỉnh có 5.970 trạm thu, phát sóng thông tin di động; tỷ lệ phủ sóng 4G đạt khoảng 99,6% dân số; mạng 5G được triển khai với 676 trạm. Hạ tầng này đã tạo điều kiện để hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công từng bước được thực hiện trên môi trường số.

Trong giáo dục, 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý trực tuyến, toàn bộ trường tiểu học triển khai học bạ điện tử, 100% cán bộ quản lý và cơ sở giáo dục sử dụng chữ ký số. Gần 100% giáo viên, học sinh, trẻ mầm non đã có dữ liệu điện tử.

Trong lĩnh vực y tế, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu triển khai bệnh viện không giấy tờ, sử dụng thẻ căn cước thay thế thẻ bảo hiểm y tế, áp dụng bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh. Những ứng dụng này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Quảng Ninh đang trên lộ trình xây dựng không gian đô thị thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ở lĩnh vực bảo đảm ANTT và ATGT, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), triển khai nhận diện phương tiện tự động, kiểm soát hành trình tàu du lịch và tích hợp dữ liệu giao thông phục vụ công tác điều hành. Cùng với hệ thống camera an ninh ngày càng được phủ rộng tại các khu dân cư, đô thị Quảng Ninh đang từng bước vận hành trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số.

Hành trình xây dựng đô thị thông minh của Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục với nhiều mục tiêu mới. Tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quy hoạch thông qua mô hình thông tin đô thị (CIM), xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, từng bước hình thành bản sao số đô thị và tích hợp với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư Dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, gắn với mô hình "Cảng dữ liệu" và Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc, mở ra không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp số.