Tiếp sức để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh

Khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế Quảng Ninh. Để khu vực này thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo, tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thủ tục, đất đai, vốn, nhân lực, khoa học - công nghệ và thị trường cho doanh nghiệp.

Đến hết 8 tháng, toàn thành phố có 2.674 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 23.991 tỷ đồng; 803 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 14.202 doanh nghiệp, tương đương khoảng 10 doanh nghiệp/1.000 dân.

Chuẩn bị nguyên liệu, sản xuất nước mắm tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, khu vực KTTN đóng góp 44.431 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm tới 61,1% tổng thu ngân sách nhà nước. Lao động trong khu vực KTTN ước chiếm 70,65% tổng lực lượng lao động xã hội. Qua đó cho thấy, phát triển KTTN không còn đơn thuần là câu chuyện của riêng cộng đồng doanh nghiệp mà đã gắn trực tiếp với tăng trưởng, nguồn thu ngân sách, việc làm và đời sống của người dân.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, một thay đổi đáng chú ý tại Quảng Ninh là cách thức hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng đi vào những vấn đề cụ thể. Trước hết là giảm chi phí thời gian. Hiện toàn thành phố có 2.121 thủ tục hành chính ở hai cấp chính quyền và 100% đã được xây dựng quy trình nội bộ, cấu hình quy trình điện tử. Trong 2.062 thủ tục do các bộ, ngành Trung ương ban hành, Quảng Ninh đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.262 thủ tục, tương ứng giảm 9.096 ngày/ngày làm việc. Riêng 1.026 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có 713 thủ tục được giảm 38% thời gian, tiết kiệm 4.453,5 ngày/ngày làm việc. Toàn bộ 2.121 thủ tục cũng đã được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; đến ngày 14/8, thành phố tiếp nhận 15.252 hồ sơ phi địa giới.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ là ban hành thêm chính sách, mà quan trọng là chính sách phải đến được với doanh nghiệp. Mỗi sở, ngành, địa phương phải coi việc tháo gỡ một khó khăn cho doanh nghiệp cũng chính là khơi thông thêm một nguồn lực cho tăng trưởng.

Nếu thủ tục hành chính tạo nên môi trường thì đất đai, vốn và lao động lại là những nguồn lực quyết định khả năng tồn tại, mở rộng của doanh nghiệp. Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng toàn thành phố ước đạt 244.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2025. Riêng dư nợ dành cho khu vực KTTN ước đạt 218.000 tỷ đồng, tăng 8,5% và chiếm tới 89,3% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng tới 18,8%, cao hơn tốc độ tăng tín dụng chung của toàn địa bàn. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm.

Công nhân vận hành hệ thống sản xuất sợi dệt tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ngân Quang trong KCN Hải Hà.

Hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động cũng được đẩy mạnh, trong 8 tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức 64 phiên giao dịch việc làm có kết nối trực tuyến; 24/39 địa phương tổ chức ngày hội việc làm; thực hiện 11.775 lượt tư vấn và 2.436 lượt giới thiệu việc làm. Toàn thành phố ước tạo thêm 20.800 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,07%.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, thành phố giao Hiệp hội Doanh nghiệp thực hiện 50 lớp đào tạo và tư vấn cho 20 doanh nghiệp. Hiện đã tổ chức 19 lớp với 760 học viên, tập trung vào quản trị tài chính, thuế - kế toán, ứng dụng AI và tự động hóa điều hành, bán hàng trực tuyến, bán hàng đa kênh; đồng thời tư vấn cho hơn 12 doanh nghiệp về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thương mại, sản xuất, tài chính và thuế.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, cho biết: Điều doanh nghiệp cần nhất hiện nay không phải chỉ là ưu đãi mà là khả năng tiếp cận bình đẳng và nhanh chóng các nguồn lực. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ quản trị, chuyển đổi số, tiếp cận vốn, mặt bằng và nhân lực có thể quyết định khả năng đứng vững và lớn lên.

Khi khu vực KTTN đã tạo ra hơn 61% nguồn thu ngân sách và thu hút trên 70% lực lượng lao động xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ tăng trưởng. Bởi vậy, tháo gỡ thêm một điểm nghẽn, giảm thêm một thủ tục, mở thêm một nguồn vốn hay kết nối thành công thêm một thị trường cho doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích cho một chủ thể kinh doanh, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển cho Quảng Ninh.