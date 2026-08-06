Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người

Từ năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam, khẳng định vai trò của an ninh mạng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an toàn cho quá trình chuyển đổi số và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam. Ảnh: Trần Hải (nhandan.vn)

Hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026, sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, dự Lễ mít-tinh với chủ đề "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người" do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp Bộ Công an tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam nhằm lan tỏa nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn.

Những năm gần đây, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và an ninh dữ liệu của Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò của an ninh mạng ngày càng được nâng cao; hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu và không gian mạng quốc gia được tăng cường, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng cũng được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, từng bước củng cố năng lực tự chủ, tự cường trong bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

UBND tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập thực chiến an ninh mạng với chủ đề “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố mạng, bảo vệ chuyển đổi số toàn diện trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Tại Quảng Ninh, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin được triển khai đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Tỉnh đã thành lập Tiểu ban An ninh mạng, kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh. Các đơn vị chức năng của tỉnh đã phối hợp với Trung tâm An ninh mạng quốc gia giám sát, cảnh báo, bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng, phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Tiểu ban An ninh mạng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh mạng, duy trì hoạt động thông suốt các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành. Tỉnh phối hợp giám sát, ứng cứu sự cố an ninh mạng 24/7, xử lý hơn 19.500 cảnh báo, tiếp nhận hơn 769 triệu sự kiện nhật ký an ninh mạng, phát hiện và xử lý 3 sự cố nghiêm trọng, qua đó bảo đảm an toàn cho hạ tầng số và dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin tiếp tục được tăng cường thông qua việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng cho Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), triển khai kế hoạch nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng, xây dựng quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin cấp độ 3 và tăng cường bảo vệ hạ tầng, dữ liệu số. Thanh tra tỉnh đã ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng và triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống lưu trữ, bảo mật phục vụ xây dựng Thanh tra số. Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; thường xuyên phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật; xử phạt, nhắc nhở hàng trăm trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc và các hành vi vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần giữ vững kỷ cương, bảo đảm môi trường mạng an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh cũng đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai các dịch vụ giám sát an ninh mạng, giám sát mã độc tập trung, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an ninh mạng cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Hàng trăm hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng đã được tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng không gian mạng an toàn, đúng quy định pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, trách nhiệm trên không gian số.

Không gian mạng đã trở thành một bộ phận của chủ quyền quốc gia và môi trường phát triển mới. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các lực lượng chức năng cùng sự tham gia của doanh nghiệp và người dân, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn cho mỗi người. Đó cũng là nền tảng để nâng cao năng lực quản trị số, bảo vệ dữ liệu, giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.