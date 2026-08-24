Xây dựng thế trận an ninh vững chắc tại Hải Lạng

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, xã Hải Lạng đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2026 với nhiều nội dung vận hành cơ chế và thực binh sát yêu cầu nhiệm vụ.

Sau nhiều ngày huấn luyện, luyện tập, chiến sĩ dân quân xã Hải Lạng Trần Thế Đoàn cùng đồng đội bước vào phần thực binh của cuộc diễn tập. Trước những tình huống giả định được đặt ra, Đoàn cùng các chiến sĩ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo phương án, phối hợp với các lực lượng thực hiện từng nội dung. Những kỹ năng đã được rèn luyện nhiều lần trên thao trường giờ được vận dụng vào tình huống cụ thể, đòi hỏi mỗi người vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vừa phối hợp nhịp nhàng với đồng đội.

Lực lượng vũ trang xã Hải Lạng thực binh đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với Đoàn, trực tiếp tham gia diễn tập là dịp để anh vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ sở.

Anh Trần Thế Đoàn chia sẻ: “Qua quá trình huấn luyện và tham gia diễn tập, tôi hiểu rõ hơn nhiệm vụ của mình trong từng tình huống cũng như cách phối hợp với đồng đội. Những nội dung chưa thuần thục được chúng tôi luyện tập nhiều lần, đã giúp bản thân tôi cũng tích lũy thêm kinh nghiệm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được giao”.

Từ thực binh trên thao trường đến vận hành cơ chế, cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Hải Lạng năm 2026 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Qua đó, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp của các lực lượng được kiểm nghiệm trong thực tế.

Ở phần vận hành cơ chế, các thành phần trong khung tập bám sát chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, đánh giá tình hình và đề xuất biện pháp xử trí. Qua từng hội nghị, cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các lực lượng tham mưu, tổ chức thực hiện được vận hành ngày càng rõ nét. Ở phần thực binh, các lực lượng triển khai nhiệm vụ theo phương án, phối hợp chặt chẽ, xử trí tình huống sát với yêu cầu đặt ra.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh và xã Hải Lạng tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ thực binh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trung tá Phạm Văn Dĩnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Ở từng nội dung, các lực lượng đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, xác định phương án cụ thể, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát thực tế, xử trí tình huống phù hợp. Công tác chỉ huy, hiệp đồng được tổ chức chặt chẽ; hành động của các bộ phận, phân đội khẩn trương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là một đợt tập dượt quan trọng, giúp LLVT xã rà soát phương án tác chiến, đánh giá chất lượng huấn luyện, qua đó rút ra kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Để có được kết quả đó, Hải Lạng đã chuẩn bị khá kỹ từ lực lượng, văn kiện đến các điều kiện bảo đảm. Các cán bộ, chiến sĩ dân quân được huấn luyện trong 12 ngày, sau đó tiếp tục luyện tập, hợp luyện các nội dung thực binh. Thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân được huấn luyện thực binh A2. Các khung diễn tập cũng được tập huấn, bồi dưỡng để nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và phương pháp xử trí theo từng cương vị. Cùng với chuẩn bị lực lượng, sở chỉ huy, khu vực thực binh và các hạng mục phục vụ được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của cuộc diễn tập. Dù thời gian chuẩn bị ngắn, địa bàn rộng, thời tiết có thời điểm không thuận lợi, các phần việc vẫn được triển khai đúng tiến độ.

Qua diễn tập, những mặt còn hạn chế cũng được nhìn nhận để tiếp tục khắc phục. Một số văn kiện tác chiến chưa cập nhật đầy đủ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương; một số thành phần trong khung tập có lúc còn lúng túng. Đây là cơ sở để Hải Lạng tiếp tục rà soát, bổ sung phương án, hoàn thiện văn kiện và nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Đánh giá về cuộc diễn tập, Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: “Mục đích của cuộc diễn tập nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng KVPT ngày càng vững chắc trong tình hình mới. Những kết quả và kinh nghiệm từ cuộc diễn tập là cơ sở để Hải Lạng tiếp tục hoàn thiện các phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng phối hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Qua đó, chủ động xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng KVPT ngày càng vững chắc”.