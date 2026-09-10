Siết chặt kỷ cương, khơi thông nguồn lực

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa và chấn chỉnh những bất cập trong quản lý là yêu cầu xuyên suốt của công tác thanh tra. Từ những cuộc thanh tra trọng điểm, nhiều tồn tại, trách nhiệm và điểm nghẽn kéo dài được làm rõ, tạo căn cứ xử lý, khắc phục và góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Tại phường Hoành Bồ, Nhà máy sản xuất vôi hóa Hương Hải Quảng Ninh và Dự án khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp của Công ty TNHH Vôi Hạ Long QN đã được triển khai qua nhiều năm nhưng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần khắc phục, hoàn thiện. Trên cơ sở rà soát toàn diện quá trình thực hiện 2 dự án, kết luận thanh tra đã làm rõ các nội dung này, xác định trách nhiệm và kiến nghị hướng xử lý cụ thể.

Ngay trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp đã chủ động nộp khắc phục hơn 14,73 tỷ đồng chênh lệch thuế tài nguyên năm 2024-2025, phần còn lại của giai đoạn 2019-2023 tiếp tục được làm rõ và yêu cầu khắc phục trong tháng 12/2026. Sau thanh tra, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tiếp tục được giao hoàn thiện các thủ tục, nghĩa vụ và nội dung còn tồn tại theo tiến độ cụ thể, làm cơ sở để dự án tiếp tục thực hiện đúng quy định.

Thanh tra Quảng Ninh làm việc với các sở, ngành về thực hiện các kết luận thanh tra. Ảnh: Minh Hà

Ông Thibet Upapong, Giám đốc Nhà máy, Công ty TNHH Vôi Hạ Long QN, cho biết: “Sau kết luận thanh tra, công ty xác định khắc phục tồn tại, hoàn thiện pháp lý là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời rà soát từng nội dung, phân công trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan”.

Cũng tại Hoành Bồ, Dự án Khu dân cư đồi Đồng Rực được phê duyệt từ năm 2009, có diện tích quy hoạch 48.605m², tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 63,768 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, dự án cơ bản hoàn thành nhưng hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao cho địa phương quản lý. Một số nội dung về quy hoạch, đất đai và quá trình thực hiện dự án còn tồn tại.

Qua thanh tra, các vấn đề trong lựa chọn nhà đầu tư, lập và điều chỉnh quy hoạch, giao đất, tổ chức thực hiện dự án được làm rõ; đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư liên quan. Trên cơ sở đó, các kiến nghị tập trung vào hoàn thiện quy hoạch, thủ tục đất đai, thực hiện các nghĩa vụ liên quan, hoàn thành dự án và bàn giao hạ tầng, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Đoàn công tác Thanh tra thành phố làm việc với UBND phường Hoành Bồ về thực hiện các nội dung thanh tra liên quan đến dự án trên địa bàn.

Ông Vũ Hoàng Cường, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Hoành Bồ, cho biết: “Ngay sau khi có kết luận thanh tra, UBND phường đã phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để xử lý các thủ tục có liên quan. Đến nay, toàn bộ dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời bàn giao hạ tầng và quỹ đất nhà ở xã hội cho địa phương quản lý”.

Bên cạnh việc xử lý những dự án chậm triển khai, tồn đọng kéo dài, công tác thanh tra còn được triển khai trên nhiều lĩnh vực dễ phát sinh bất cập, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực. Chẳng hạn, với chuyên đề về cơ sở nhà, đất, việc thanh tra tập trung làm rõ hiện trạng, căn cứ pháp lý và trách nhiệm quản lý, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền sắp xếp, xử lý tài sản công theo đúng quy định.

Thanh tra thành phố làm việc với Công ty TNHH Vôi Hạ Long QN về các nội dung cần khắc phục, hoàn thiện tại hai dự án.

Đối với 70 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751, Thanh tra thành phố đã và đang tiến hành thanh tra 47 dự án; trong đó 46 dự án đã có kết luận, 1 dự án đang thanh tra. Đến nay, 47/70 dự án đã được xử lý, tháo gỡ, không còn khó khăn, vướng mắc; 23 dự án còn lại đã hoàn thành rà soát pháp lý và được chỉ đạo hướng giải quyết cụ thể.

Việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã tạo điều kiện để khơi thông nguồn lực đầu tư với giá trị vốn đầu tư của các dự án khoảng trên 128.454 tỷ đồng. Riêng tại các dự án nhà ở, khu đô thị, sau khi những tồn tại về đất đai, nghĩa vụ tài chính được giải quyết, trong năm 2026 đã triển khai cấp hơn 880 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời được thành phố xem xét áp dụng chủ trương về phát triển nhà ở cho thuê đối với những dự án phù hợp, qua đó góp phần bảo đảm nhu cầu về nhà ở, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với chính quyền và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nguyễn Kim Anh, Chánh Thanh tra TP Quảng Ninh, cho biết, thời gian tới Thanh tra thành phố tiếp tục tập trung vào những dự án còn tồn tại và các lĩnh vực nhạy cảm, gắn với nguồn lực lớn. Đồng thời đổi mới việc đánh giá chất lượng, hiệu quả kết luận thanh tra, tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu, trưởng đoàn và phó trưởng đoàn thanh tra, đẩy mạnh chuyển đổi số và giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra. Qua đó, công tác thanh tra không chỉ xử lý những vấn đề cụ thể, mà còn phải chỉ ra những nội dung cần tham mưu cho thành phố hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tạo tính cảnh báo, phòng ngừa và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.