Xử lý trường hợp để khách du lịch đu bám cửa xe khi đang di chuyển

Ngày 16/10, tiếp nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc một xe ô tô chở khách du lịch để hành khách đu bám trên cửa xe khi phương tiện đang di chuyển, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người điều khiển ô tô biển kiểm soát 11A-xxx.xx là P.V.K (sinh năm 1998), trú tại phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Với hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 5.000.000 đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện vi phạm giao thông tại cơ quan công an.

Hành vi để hành khách ngồi, đu bám trên cửa xe khi phương tiện đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Khuyến cáo người điều khiển, chủ phương tiện và hành khách nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện hoặc để xảy ra các hành vi nguy hiểm khi phương tiện đang di chuyển. Đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.